رعب سالم الدوسري في مواجهة تمساح رامز موفي ستار

دخل اللاعب السعودي سالم الدوسري، في حالة من الرعب الشديد، أثناء مواجهة التمساح، في مقلب رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

وقع سالم الدوسري لاعب كرة القدم السعودي، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.



وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

