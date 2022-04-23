إيرلندا تمنح السجناء فرصة لتغيير نمط الحياة عن طريق الخيول .. تفاصيل

عرضت قناة "يورونيوز" تقرير حول افتتاح مركزا للخيول في أحد سجون أيرلندا وأهميته للسجناء.



وحسب التقرير فأن هيلين ماكينتي،وزيرة العدل الأيرلندية افتتحت أول مركز " للخيول" في سجن كاستليريا وسط البلاد.

وأوضحت التقرير أن مركز الخيول هو الأول من نوعه في أوروبا،ويمنح السجناء أملا جديدا.

العناية بالخيول في سجن كاستليريا

وأشار التقرير، إلى أن السجناء داخل "سجن كاستليريا"، سيخضعون إلى دورة تعليمية في العناية بالخيول ورعايتها وتدريبها وفرصة لتعلم المهارات العملية.

وكشف التقرير، أنه بعد انتهاء السجناء من الدورة التدريبة يحصل السجين على شهادة معترف بها فى البلاد في رعاية الخيول، وهو مؤهل مميز في بلد ويتم منحه فرصة لتغيير حياته.