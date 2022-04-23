التعليم: حظر وضع أسئلة سياسية أو حزبية أو عنصرية في امتحانات الترم الثاني

لطلاب صفوف النقل والاعدادية ..

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية عاجلة لجميع المديريات و الإدارات التعليمية، بشأن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقدها بعد عيد الفطر المبارك.

وقد تمثلت أبرز تلك التعليمات في، التشديد على الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

كما شددت التعليمات على ضرورة مراعاة أن تكون أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني خالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.

طرق عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي