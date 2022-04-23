عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب صفوف النقل والاعدادية ..

التعليم: حظر وضع أسئلة سياسية أو حزبية أو عنصرية في امتحانات الترم الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية عاجلة لجميع المديريات و الإدارات التعليمية، بشأن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقدها بعد عيد الفطر المبارك.

وقد تمثلت أبرز تلك التعليمات في، التشديد على الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

كما شددت التعليمات على ضرورة مراعاة أن تكون أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني خالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.

txt

وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة: ورقة المفاهيم ستكون كتيبا شاملا

txt

وزير التعليم ينفي إلغاء "الأوبن بوك" في امتحانات الثانوية العامة 2022

طرق عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 

  • تعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة.
  • يتم تأدية الامتحان على فترتين، الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا للأسئلة المقالية التي تمثل 30% من درجة الامتحان، والفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيا بأسئلة الاختيار من متعدد عبر المنصة الإلكترونية على التابلت، وتمثل نسبتها 70% من درجة الامتحان.
  • تتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونيا وتجميعها مع نتيجة الأسئلة المقالية.
     
  • يتم تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
  • تعقد الامتحانات الإلكترونية بالمدارس المجهزة (الرسمية أو الخاصة) خلال الفترة الصباحية.
  • بالنسبة لطلاب المدارس غير المجهزة يتم إلحاقهم بالمدارس المجهزة الرسمية أو الخاصة وتعقد لهم الامتحانات في الفترة المسائية.
  • بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد المجالات والمستوى الرفيع تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة، وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية.
  • تعقد امتحانات مواد الهوية القومية (العربي - الدين - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية) في المدارس الدولية ورقيا تحت إشراف الإدارة التعليمية.
وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

ترشيحاتنا

فرنسا تدخل الصمت الانتخابي.. ساعات أخيرة قبل خيار حاسم

رغم وقف التراخيص.. تجديد المراكب السياحية الكبيرة خطر على الشعاب المرجانية

موتورولا تطرح أحدث هواتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

كيفية صلاة قيام الليل والتهجد في ليلة القدر.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها

قتيل وأضرار مادية إثر وقوع زلزال في البوسنة

شعراوى: إطلاق 6 مبادرات لوحدات تكافؤ الفرص لتمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ