وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة: ورقة المفاهيم ستكون كتيبا شاملا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن “ورقة المفاهيم” التي اعلنت الوزارة عن اتاحتها للطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ، هى ترجمة لمصطلح اجنبي اسمه "concept sheet” او "formula sheet” .
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : في الحقيقة ان “ورقة المفاهيم” ليست ورقة مثلما فهم البعض ، وانما هي عبارة عن "كتيب للمفاهيم والصور والخرائط والقوانين وما شابه" .
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم إعداد “ورقة المفاهيم” او “كتيب المفاهيم” الخاص بـ امتحانات الثانوية العامة ، عن طريق مختصين في كل المواد.
وكان قد حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل على الإدلاء بأول تعليق له على ما أثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة ، حول الاحتجاج على قرار إلغاء نظام الأوبن بوك في امتحانات الثانوية العامة 2022 .
حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نحن لم نلغي الاوبن بوك كما يتردد!
وأضاف وزير التربية والتعليم : “Open Book” هو مصطلح أجنبي تكمن فلسفته في وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ ، مشيراً إلى أن هذا يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يسمى "كراسة المفاهيم" .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن كراسة المفاهيم هى مصدر ثري للمعلومات ايضا بديلا عن الوسائل الاخرى.
واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : انتظروا الشرح الوافي قريبا.
قرارات هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم الاثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022
- تكون امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقية والاجابة بنظام (البابل شيت)
- الاسئلة اختيار من متعدد فقط في جميع امتحانات الثانوية العامة 2022
- يتسلم الطالب ورقة مفاهيم فقط في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022
- لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسة أو التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022
- يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية ،التربية الوطنية، الاقتصاد والاحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.
- يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقاً للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقاً لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانية العامة.
- الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين يتم امتحانهم اسوة بما هو متبع العام الماضي و طبقاً للجداول المعتمدة.