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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طقوس رمضان بين الماضي والحاضر في ختام فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب

ختام فعاليات معرض
ختام فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب

في ختام فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب والذي افتتحه د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، بحضور د.سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو ،واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، عقدت ندوة عن تراث شهر وشعبيات رمضان شارك فيها د.حسام محسب ، د.مسعود شومان ، د.خالد أبو الليل ،وأدارها د.محمد شحاتة العمدة والذي بدأ الندوة بسؤال الجمهور عن طقوس رمضان بين الماضي والحاضر.

ومن جانبه أشار د.حسام محسب أن رمضان في مصر مختلف عن باقي الدول وله مذاق خاص ، مؤكدا  أن عادات رمضان وألعاب الأطفال الشعبية اختلفت عن الماضي بمقارنتها بألعاب الموبايل والانترنت.


وعن استعادة القيم والأخلاق قال: هذا دور الأسرة بالمقام الأول.

وقال مسعود شومان: أن المصريين تعاملوا مع رمضان كأنه كائن حي بمعنى استقباله كمولود في ليلة الرؤية ، وألقى بعض الأشعار والأغاني والأمثلة التي أطلقها المصريون على شهر رمضان.

فيما تحدث د.خالد أبو الليل عن الثلث الأخير من شهر رمضان وما نطلق عليه أيام التوحيش ، وعن عادات الأسرة المصرية في رمضان وشراء ملابس العيد.
وأضاف : أن شهر رمضان ارتبط عند المصريين بالمسحراتي ، والسيرة الهلالية والسير الشعبية.

كما أكد أبو الليل على أن المصري وتراثه حالة خاصة ولا أخشى على التراث الشعبي المصري ، وحين يشعر المصري بالخطر وان أن التراث في طريقه للاندثار يعود فيتمسك به ويحييه من جديد.

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محافظ الجيزة إيناس عبد الدايم الهيئة المصرية العامة للكتاب اللواء احمد راشد شهر رمضان ا طقوس رمضان

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