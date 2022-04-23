ترطيب وعلاج التجاعيد.. تعرف على فوائد الزبادي للبشرة

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الزبادي للبشرة.

من فوائد الزبادي للبشرة يُعتبر الزّبادي من المواد المغذيّة المفيدة للصّحة:-

- ترطيب البشرة.

- التّقليل من التّجاعيد والخطوط الدّقيقة.

- مكافحة حب الشّباب.

- إزالة البقع والتّصبّغات.

- التّقليل من الهالات السّوداء.

- علاج الالتهابات الجلديّة، كالسّعفة، وقدم الرّياضي.

- تهدئة حروق الشّمس.

- التّخفيف من الالتهابات الجلديّة، مثل الصّدفيّة.

- علاج محتمل للبكتيريا في البشرة، مما يساهم في علاج الخراجات، والعدوى العنقوديّة.

- علاج حب الشّباب، والتّقليل من آثاره.

- مكافحة أضرار الجذور الحرّة، التي تدمر الخلايا السّليمة في البشرة.

- التّخفيف من فرط التّصبغ.

- التقليل من تهيج البشرة.

- علاج التجاعيد والخطوط الدقيقة.





قناع الزبادي والكركم لبشرة خالية من العيوب :-

يستخدم هذا القناع لتعزيز صحة البشرة، والحصول على بشرة خالية من العيوب، وحب الشباب، والتّجاعيد، والهالات السّوداء، والنّدوب،وذلك نظراً إلى فوائد العسل، وزيت جوز الهند جنباً إلى جنب مع فوائد الكركم والزبادي، حيث إنّ العسل من المكونات الرائعة لترطيب، وتنعيمالبشرة، وبالإضافة إلى قدرته على علاج حب الشباب وآثاره، كما أنّ خصائصه المضادة للالتهابات تقوم بالتقليل من الاحمرار، والالتهابالمصاحب لحب الشّباب، أمّا زيت جوز الهند فيمكنه الحفاظ على البشرة شابة، وخالية من العيوب، والندوب، حيث يحتوي على مضاداتللبكتيريا، ومضادات للأكسدة.





وطريقة القناع هي:-

المكونات:

3-1 ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم, ملعقة كبيرة من الزبادي, ملعقة صغيرة من العسل, ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر الممتاز.





طريقة التحضير:

يُوضع الزّبادي في قطعة من قماش الشّاش، ثمّ يُعلّق فوق وعاء، ويُترك لمدّة 3-4 ساعات؛ لفصل مصل اللبن عن الزّبادي، (أو استخدامالزّبادي اليوناني), يُوضع الزبادي الخالي من مصل اللبن في وعاء، ثمّ يُضاف إليه العسل، وزيت جوز الهند, يُضاف مسحوق الكركم إلىبقيّة المكونات، ويُخلط جيّداً، بحيث يتم الحصول على معجون خالٍ من الكتل، ومتجانس, يُغسل الوجه جيّداً، ويُجفّف بالطّبطبة بلطف, يُوضعقناع الكركم على الوجه، باستخدام الأصابع النظّيفة، أو باستخدام فرشاة المكياج, يُترك القناع على الوجه لمدّة 15 دقيقة، ثمّ يُغسل بالماءالفاتر, يُستخدم القناع مرّة في الأسبوع للحصول على بشرةٍ خاليّة من العيوب.