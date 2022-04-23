تكلفت 650 مليار جنيه.. مشروعات تنموية وخدمية وبنية أساسية بشمال سيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، ان الدولة نفذت عدد كبير من مشروعات تنموية وخدمية وكذلك مشروعات البنية الأساسية والمرافق بشمال سيناء تكلفت نحو 650 مليار جنيه، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة جاء ذلك في تصريحات بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء ٢٥ أبريل الجاري.

في قطاع المياه:

وقال اللواء شوشه ، أن قطاع مياه الشرب في شمال سيناء يشهد طفرة إنتاجه غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحليه مياه البحر، أهمها إنشاء اكبر محطة تحلية مياه البحر غرب العريش بطاقة 300 م٣ يوم، ومحطات تحلية اخري بالعريش ورفح والشيخ زويد وبءر العبد ، الي جانب نصيب المحافظة من مياه النيل، حيث تساهم في القضاء على نظام المناوبة في توزيع المياه علي الأحياء والتجمعات وتوفير مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة.

كما تم تنفيذ مشروع تطوير شبكة مياه العريش بتكلفة 866 مليون جنيه ، وإنشاء 9 محطات لتحلية المياه برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، بالإضافة الي انشاء 14 محطة تحلية مياه الابار في وسط سيناء ، الي جانب اكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط بطاقة ٣٠٠ الف متر مكعب من المياه في اليوم

كما تم تنفيذ 12 مشروعًا في قطاع المياه والشرب الصحي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 50 مليون دولار.

وفي قطاع الصحة :

لفت المحافظ إلي انه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 605 مليون جنيه من بينها تطوير مستشفيات العريش العام ورفح المركزي وبئر العبد المركزي ونخل المركزي وإنشاء مخزن للأدوية بمديرية الصحة بالعريش وعدد من الوحدات الصحية المطورة.

٣ مدن جديد :

وأضاف اللواء شوشه، انه من بين هذه المشروعات إنشاء 3 مدن جديدة و10 تجمعات تنموية ومنطقة لوجستية.. حيث يجري تنفيذ مدينة رفح الجديدة بتكلفة 2 مليار و330 مليون جنيه، وتتكون من 626 عمارة سكنية و400 بيتا بدويا ومنطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية عبارة عن مستشفى سعة 40 سريرا ، مسجد سعة 100 مصلى ، دار مناسبات ، نقطة شرطة ، مطافى ، بريد ، سنترال ، مخبز ، محطة أتوبيسات مركزية ، محطة وقود ، نادى رياضى واجتماعى ، سوق تجارى ، مجمع مدارس للتعليم الأساسى والفنى ، وخدمات فرعية .

أشار إلي انشاء مدينة سلام غرب مدينة بئر العبد، حيث تتضمن المرحلة الاولي للمشروع إنشاء 4340 وحدة إسكان اجتماعي و4889 وحدة إسكان متميز، بجانب إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2261 فدان ، حيث تضم 16594 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها بين 100 و150 م2.

انشاء10 تجمعات تنموية

كما أشار المحافظ إلي انشاء10 تجمعات تنموية متكاملة في منطقة وسط سيناء وهي"النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض ، صدر الحيطان، التمد" بمركز نخل و"الخفجة، خشم الجاد، الدفيدف، النوافعة، الكيلو 61 ببغداد" بمركز الحسنة، بتكلفة بلغت نحو 4 مليار و57 مليون جنيه..مشيرًا الي أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أراض زراعية مجهزة ، منزل ، ديوان ، مسجد ، مدرسة تعليم أساسي ، ساحة رياضية ، مرافق خدمية متنوعة ، وأنشطة ومشروعات إنتاجية .

وفي قطاع الإسكان:

لفت المحافظ إلي ان هناك مشروع الإسكان الاجتماعي بشمال سيناء يضم 2608 وحدات موزعة على العريش وبئر العبد والحسنة ونخل بتكلفة 500 مليون جنيها ، حيث تم الانتهاء من انشاء وتسليم عدد 288 وحدة في العريش ، 27 وحدة في الحسنة ، و 15 وحدة في نخل ، وهناك 936 وحدة تحت التشطيب النهائي، وهناك 64 وحدة تم تخصيصها للإيواء العاجل .. الى جانب 1200 وحدة تم تخصيصها للمنقولين من الشيخ زويد ورفح ، وجارى الاعداد لاقامة المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي .

قطاع الزراعة



قال أن المحافظة تسعى لان تكون سيناء سلة الغذاء فى مصر بزيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي ، حيث تم البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل الى سيناء عبر ترعة السلام التى تضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدانا داخل شمال سيناء، الى جانب الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة الى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة ، وأنه سيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 271 ألف فدانا يجرى انشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة .

تطوير ميناء العريش:

أعلن المحافظ عن تطوير ميناء العريش البحري ليصبح ميناء دولي، وإنشاء منطقة خدمات لوجستية شرق الميناء حيث يعد ميناء العريش البحري، إضافة اقتصادية جديدة لدعم التنمية على أرض سيناء ، فعمليات التطوير الجارية للميناء بفضل توجيهات القيادة السياسية وإصرار الدولة المصرية على إعادة افتتاحه بعد تطويره لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر .. وخاصة شمال سيناء .. نظرا لموقعه المتوسط الذى يحعله أقصر همزة اتصال بين جنوب البحر المتوسط وشماله .. حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا .

الي جانب إنشاء سوق للجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش

تطوير ميادين :



أشار المحافظ، إلي انه تم رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين وهى السادات "ميدان الرفاعي بوسط مدينة العريش" والنصر والشهداء "الساعة سابقًا" وبنك القاهرة والكتيبة 103 "الميناء سابقًا" ، وذلك بتكلفة وصلت إلي 35 مليون جنيه،.

حيث تم تطوير كل ميدان تطويرًا كاملا من أعمال الإنارة والتشجير والبردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار وصنابير الحريق وأعمال الحماية اللازمة وأعمال النوافير والنصب التذكارية ، بجانب الرصف الكامل للميادين والمحاور والطرق المؤدية إليها

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