إعلام إيراني: استئناف المحادثات بين الرياض وطهران في بغداد

أفاد موقع “نور نيوز” الإيراني شبه الرسمي، اليوم السبت، بأن إيران والسعودية استئنفتا المحادثات في العاصمة العراقية بغداد بعد تعليقها في مارس.

ولم يصدر أي تأكيد من السعودية أو العراق بشأن استئناف المحادثات، حسبما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.

وقال موقع “نور نيوز” التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "الاجتماع الإيجابي الأخير أثار آمالا لدى البلدين في اتخاذ خطوات نحو استئناف العلاقات". ولم يذكر موعد الجولة الخامسة من المحادثات.

وقطعت الرياض العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

وعلقت إيران المحادثات في مارس الماضي دون إبداء أسباب للقرار الذي جاء في وقت كان من المقرر أن تبدأ فيه جولة جديدة من المفاوضات.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يشن حربا على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن منذ عام 2015.