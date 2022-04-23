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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1660 طن قمامة في حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية حملة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الاعمال الخاصة بمنظومة النظافة. 


وقال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة إن الحملة استهدف رفع التراكمات من  نقاط وبؤر تجمع المخلفات وتم رفع 1660 طن من أماكن طريق الفريق العصار كوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى وترعه الشابورى وحتى مساكن المرأه المعيله وسور الشركه وجامع ابو الهنا والفيلا وقصر الثقافه وملف زين وحتى منطقه المرور ومن المركز الطبى مروراً بمستشفى بهتيم والمرجوشى وميدان بهتيم وطريق بهتيم اسكو وحتى الطريق الدائرى وشارع ١٣٥ وطريق ترعه الإسماعيلية بعدد ٣ لودر  و ١٥ عربه ٢٠ طن و ٩ عربه ٦ طن و٢ تريللا ٥٠ طن ومكبس.


واكد رئيس حى شرق شبرا الخيمة انه جارى الاستمرار بتكثيف اعمال النظافة للارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على توفير بيئه صحيه نظيفه.
من جانبه قام الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة بمتابعة منظومة النظافةو جهود الأجهزة التنفيذية في رفع التراكمات والمخلفات بشبرا الخيمة والخصوص.
وتابعا نائب المحافظ والسكرتير العام جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع التراكمات والمخلفات بنطاق مدينتي شبرا الخيمة والخصوص، وذلك بمشاركة معدات وسيارات مراكز ومدن قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية.
كما تفقدا المحطة الوسيطة والحملة الميكانيكية بالخصوص لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية المعدات والسيارات، موكدين على رفع درجة الاستعداد تزامنا مع الأعياد والعطلات خلال الفترة المقبلة.
وتفقد نائب المحافظ الأعمال الجارية بكوبري أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، والأعمال الجارية بمشروع تغطية ازدواج الصرف الصحي بالخصوص.

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