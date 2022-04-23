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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الجمعيات الأهلية تقوم بدور محوري.. والرقابة على تبرعاتها أمن قومي

النائب محمود القط
النائب محمود القط

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور محوري.

وقال محمود القط: “خرجنا من أزمة كورونا لندخل في أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، وهو ما يوجب التركيز على العمل التفاعلي”.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في مراجعة بعض الأنشطة التي تقوم بها عدد من الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن منظمات حقوق الإنسان التي تحصل على تمويل أجنبي تقوم بتنظيم ندوات هامة فى فنادق مرتفعة التكلفة، وللأسف المواطن لا يشعر بها ولا يعرف عنها شيئا.

وطالب النائب محمود القط بوجود مندوب من قبل وزارة التضامن الاجتماعي فى هذا النوع من الندوات، لا سيما إذا كانت تناقش قضية تمس الأمن القومي المصري.

من جانبه، قال النائب اللواء فاروق المقرحي إن “هذه القضية تخص الأمن القومي  للبلاد، ولا بد أن نعرف الجمعيات بتصرف فين وتاخد فلوسها منين، ولا يتحول الأمر لمجرد تستيف على الورق، فقد تكون الحقائق غير الأوراق، الأمر الذي يتطلب تفعيل الرقابة”.

التضامن الاجتماعي الشيوخ الجمعيات الأهلية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منظمات حقوق الإنسان

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