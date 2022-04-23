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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القباج: إنفاق الجمعيات الأهلية في أزمة كورونا وصل 2 مليار جنيه

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أكدت د . نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  أن جمع التبرعات أو الحصول على تمويل يتم وفقا للقانون، وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ " الحصول على الترخيص يسبق الحصول على التمويل  أو التبرعات.


ولفتت القباج إلى أن الرقابة على التمويل تشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل  الأموال  او تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة .

وأضافت " مصادر التمويل محكومة و الترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف ، منوهة : " و يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها  و يتم تقديم كشف حساب أيضا بأوجه الإنفاق  ويتم تسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال  الرقمنة التي ساعدت على الحصر توفر البيانات " .


وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي " يجب أن ننظر نظرة مشرقة لعمل الجمعيات خاصة وأنها  ساهمت في دعم الدولة في ظل الأزمات سواء كورونا او غيرها و ضخت مساعدات في مجالات عدة  في التعليم والحماية الاجتماعية و غيرها من المجالات موضحة أن الخدمات لم تعد توزع فقط بشكل مركزي على النطاق الجغرافي وإنما أصبح  التمويل والمساعدات تصل للمحافظات وليس القاهرة فقط " . 


وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام 2021 و تم إنفاقه على الخدمات الصحية كورونا بسبب أزمة كورونا ووصل الي ما يقرب من   2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي و التي نسقت مع الوزارة “ ، وأضافت  " و لدينا أيضا قاعدة بيانات بالمتطوعين في مجال العمل الأهلي  .


وقالت القباج " العمل في مجال متابعة العمل الأهلي  يتم وفق قواعد الشفافية و العلانية و الإفصاح حتى لو اتستف الورق كما قال بعض النواب يتم مساءلة الجمعيات و تتعرض الجمعيات للفحص المالي و الإداري و يتم توعية العاملين بالجمعيات بآليات الحوكمة و أي مخالفات تحال للقضاء.

الجلسة العامة الحماية الاجتماعية الخدمات الصحية الجهات الرقابية وزيرة التضامن الإجتماعى

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