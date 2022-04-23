عالم أزهري: الله يقي عباده المتصدقين من عذاب النار ومصائب الدنيا|فيديو

قال الشيخ أحمد وهدان ، عالم أزهري ، إن حصاد مجهود شهر رمضان الكريم من العباد يكون باستمرار الإحسان والخير بعد انتهاء الشهر الكريم ، موضحا أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء وتشمل من يتصدق ومن يؤمن به ، ويوفقه للدعاء والصدقة .

وأضاف الشيخ أحمد وهدان ، خلال لقائه لـ برنامج " أحنا لبعض " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الله عز وجل يصطفي من عبادة من يوفقه للصدقات ، وأن الله عز وجل لا يقع بين أيد أحد محتاج إلا وهو مختصه بعمل الخير ، ويأمنه الله من عذاب الآخرة ، ومصائب الدنيا .

وأشار " وهدان " ، إلى أن أعظم الهبات التي يمنحها الله للإنسان هو أن يجعله مسخر لقضاء حوائج الناس ، ويرزقه برزق المحتاجين .

أعمال النبي في رمضان

وتابع : ومن هذه أعمال النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان ؛ الذكر، والاستغفار، وتلاوة القرآن، والصدقة، والإحسان، وهنا يذَكِّر بفضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين، ودور مركز الملك سلمان للإغاثة، ومنصة إحسان الخيرية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها من مختلف فئات المجتمع بأمانة وشفافية.