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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: الله يقي عباده المتصدقين من عذاب النار ومصائب الدنيا|فيديو

الشيخ أحمد وهدان
الشيخ أحمد وهدان

قال الشيخ أحمد وهدان ، عالم أزهري  ، إن حصاد مجهود شهر رمضان الكريم من العباد يكون باستمرار الإحسان والخير بعد انتهاء الشهر الكريم ، موضحا أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء وتشمل من يتصدق ومن يؤمن به ، ويوفقه للدعاء والصدقة .

وأضاف الشيخ أحمد وهدان ، خلال لقائه لـ برنامج " أحنا لبعض " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الله عز وجل يصطفي من عبادة من يوفقه للصدقات ، وأن الله عز وجل لا يقع بين أيد أحد محتاج إلا وهو مختصه بعمل الخير ، ويأمنه الله من عذاب الآخرة ، ومصائب الدنيا .

وأشار " وهدان " ، إلى أن أعظم الهبات التي يمنحها الله للإنسان هو أن يجعله مسخر لقضاء حوائج الناس ، ويرزقه برزق المحتاجين . 

أعمال النبي في رمضان 

وتابع : ومن هذه أعمال النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان ؛ الذكر، والاستغفار، وتلاوة القرآن، والصدقة، والإحسان، وهنا يذَكِّر بفضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين، ودور مركز الملك سلمان للإغاثة، ومنصة إحسان الخيرية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها من مختلف فئات المجتمع بأمانة وشفافية.

عالم أزهري شهر رمضان الأحسان الصدقات توك شو

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