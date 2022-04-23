نوستالجيا| زي النهاردة.. منتخب مصر يهزم موريشيوس برباعية في تصفيات مونديال كوريا واليابان

شهد يوم الأحد الموافق 23 أبريل عام 2000 فوز منتخب مصر علي نظيره منتخب موريشيوس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وذلك فى المباراة التى جمعت بينهما علي ملعب ستاد الإسكندرية في اياب الدور الأول لتصفيات كأس العالم بكوريا الجنوبية واليابان 2002 والتي اتفق المنتخبان علي خوضها في مصر.

التعادل بهدف لكل فريق كان عنوان الشوط الأول وسمير كمونه تقدم من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة وشباك عصام الحضري اهتزت في الدقيقة الأخيرة من قذيفة قوية مباغته سددها بيرجا جامبي.

بينما سجل محمد فاروق هدفين في الدقيقتين 26 و 28 من الشوط الثاني الذي شهد في الدقيقه 45 هدفا رابعا سجله وليد صلاح عبد اللطيف.

بينما سجل الضيوف هدفهم الثاني من ضربة جزاء قبل النهاية بدقيقتين عن طريق سيباستيان باكس ليصعد منتخب مصر الي الدور الثاني و الحاسم بمجموع 6-2 للمباراتين.



جاء تشكيل منتخب مصر في هذه المباراة على النحو التالي:

عصام الحضري

رامي سعيد

سمير كمونة

عبد الظاهر السقا

محمد يوسف

أحمد حسن

هادي خشبة

ابراهيم سعيد

عبد الستار صبري

حازم امام

محمد فاروق.