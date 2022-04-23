«الدفاع الروسية» تعلن تدمير مركز لوجيستي لتخزين الأسلحة الغربية في مطار عسكري بأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير مركز لوجستي لتخزين الأسلحة الغربية القادمة من الولايات المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا في مطار عسكري بأوديسا الساحلية.

وقال كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إن "صواريخ روسية بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت مركزا لوجستيا في مطار عسكري بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية، حيث تم تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وأضاف: "أن الصواريخ الروسية دمرت نهارا 22 موقعا عسكريا في أوكرانيا، وهي 3 مواقع للقيادة والمراقبة، و11 مركز إسناد عسكري، بالإضافة إلى تجمعات للقوات الأوكرانية، كما بلغت خسائر النازيين أكثر من 200 فرد و أكثر من 30 مركبة ودبابة".

جدير بالذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة، و110 مروحيات، و541 طائرة بدون طيار، و264 منصة صواريخ مضاد للطائرات، و2479 دبابة وعربة قتالية، و278 راجمة صواريخ، و1081 مدفعا و2321 مركبة عسكرية خاصة.

