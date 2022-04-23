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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: حريصون على دعم الرياضيين في الإسكندرية

وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يفتتحان منشآت بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حرص المحافظة علي دعم الأنشطة الرياضية وتقديم الدعم الكامل لأبنائها الرياضيين.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، لمشروعات التطوير في 4 مراكز شباب على مستوى الإسكندرية شملت: مركز شباب الحرمين، ومركز شباب السيوف 2، ومركز شباب النصر، ومركز شباب الحرية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ورؤساء الإدارات المركزية ورؤساء المراكز الشبابية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية. 

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وفي كلمته؛ وأشار إلى أهمية الرياضة في بناء الإنسان وضرورة حث الشباب علي المشاركة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية داخل المحافظة، موضحا أن الشباب هم طاقة المجتمع ولابد من توجيههم ورعاياتهم وملء أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

أشاد المحافظ  بالافتتاحات الجديدة التي تمت بعدد من مراكز الشباب مؤكدًا أنها تعد إضافة متميزة لدعم النشاط الرياضي بمحافظة الإسكندرية. 

وقدم المحافظ الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

كما أشاد بالجهد الرائع الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت قيادة وزير الشباب والرياضة.

وقد تضمنت الإفتتاحات بمركز شباب الحرمين: افتتاح المبنى الإداري الجديد، وافتتاح ملعب كرة القدم المطور، وافتتاح صالة النشاط الاجتماعي ونادي المرأة، وافتتاح ملعب كرة السلة، ووضع حجر الأساس لإنشاء حمام سباحة، كما تم تفقد معرض ومعسكر كشفي، والمشروع الرياضي للفتاة والمرأة والمشروع الرياضي للرواد.

وفي مركز شباب السيوف 2 تم افتتاح المركز وتفقد أنشطته، وتفقد ورشة عمل للبرلمان، وتفقد العروض الكشفية، والرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع اليونيسيف، وألف بنت ألف حلم. 

وفي مركز شباب النصر؛ تم افتتاح مركز تخاطب وتعديل السلوك، وافتتاح مشغل الخياطة، وافتتاح مقر برنامج مشواري، وإفتتاح حديقة أطفال قادرون بإختلاف، وتفقد جميع أنشطة المركز، والمشروع القومي للموهبة، وألف بنت ألف حلم، وأطفال التوحد، والرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع اليونيسيف، وإختبارات وحدة ريحانة، ومنتدى الكشافة والبيئة، وختام دوري الأندية والأحياء الشعبية. 

أما في مركز شباب الحرية؛ تم افتتاح مشغل الخياطة الجديد، وإفتتاح المكتبة المطورة، ووضع حجر الأساس لحمام السباحة، وتفقد جميع أنشطة المركز، والأندية الثقافية.

الاسكندرية وزير الشباب مجلس النواب الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللواء محمد الشريف مركز شباب الحرية الانشطة الرياضية

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