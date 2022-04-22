محافظ الإسكندرية: العلاقة التي تربط المسلمين والأقباط تجسيد للوحدة والإخاء

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط، بمناسبة احتفالات "عيد القيامة المجيد"، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

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وأكد محافظ الإسكندرية على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.