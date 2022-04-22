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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فطارك على البحر.. رمضان في إسكندرية حاجة تانية| فيديو

حفلات فطار على بحر
حفلات فطار على بحر الإسكندرية

"رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل حتة بنتمشى فوانيس و زينة في الشارع صوت الاذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع"، بهذه الكلمات غنى النجم الإماراتي حسين الجسمي لرمضان في مصر، الذي يختلف عن كل بلاد الدنيا.

ويحتفل المسلمون في مصر بشهر رمضان الكريم، الذي عادة ما يرتبط بذكريات خاصة في الأذهان، ومع تنوع الثقافات والموروثات الشعبية، هناك عادات جميلة للإسكندرانية خلال شهر رمضان، بعضها غريب وبعضها يُعبر عن روح الشهر الكريم.

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ولا يزال الكثيرن يحافظون على العادات الرمضانية المتعلقة بشهر الصيام، ومعظم هذه العادات مبهجة، ولعل أهمها في الإسكندرية، وبعد تراجع انتشار فيروس كورونا، هو الفطار على الشاطئ، وهي العادة التي يحرص عليها كثير من الإسكندرانية في الشهر الفضيل، خاصة مع جو الربيع الجميل هذا العام.

وقال جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إنه تقرر هذا العام فتح 7 شواطئ لاستقبال المواطنين خلال الإفطار وهي شواطئ "المندرة والسرايا، جليم، ميامي، الأنفوشي، شهر العسل، الهانوفيل"، وتذكرتها مساء 5 جنيهات فقط للفرد.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الإقبال على الشواطئ خلال شهر رمضان للإفطار كان رائعا من جانب المواطنين.

من جانبه، قال العميد محمد سرور، مشرف شاطئ السرايا، في تصريحات لصدى البلد، إن الأعداد بدأت تتزايد بعد الأسبوع الأول من رمضان في ظل جو جميل، تجتمع فيه الأسرة على الشاطئ، وذلك بعد تجهيزة لاستقبال المصطافين والصائمين، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة ووكيل الوزارة.

وأضاف سرور أن روح العائلة تجمعت في رمضان على شواطئ الإسكندرية، للاستمتاع بسحرها الخلاب وبأسعار رخيصة جدًا تناسب جميع الفئات، مشيرًا إلى تقديم بعض الخدمات الترفيهية بعد الإفطار للمتواجدين داخل الشواطئ.

وقال زياد عمرو، من أهالي الإسكندرية، لصدى البلد، إن الإفطار على الشاطئ من أهم ما يميز مدينة الإسكندرية، بل إن البعض يحسد الإسكندرانية على تواجدهم باستمرار على الشاطئ في رمضان وبعد رمضان.

وأكد أن الإفطار على الشاطئ له طابع خاص، حيث تتجمع الأسر والعائلات للاستمتاع بسحر البحر، في ظل جو رمضان مختلف لا يوجد سوى في الإسكندرية.

رمضان فيروس كورونا محافظة الاسكندرية حسين الجسمي الشهر الكريم رمضان الكريم اللواء جمال رشاد

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