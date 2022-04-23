رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل : ننشر الفهم الصحيح للدين

وجه الدكتور محمد الزغبي، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، التهئنة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشهر رمضان المعظم، قائلاً: “كل عام وانتم بخير”.

وقال "الزغبي"، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المسلمين فى جميع أنحاء العالم يبتهجون بقدوم شهر رمضان المبارك، وهنا فى البرازيل رغم أننا أقلية فالأمر لا يختلف، فنحتفل برمضان بإيمان كبير ونسعى دائمًا إلى جمع أفراد المجتمع معًا في لحظات تتميز بالصلاة والعبادة.

وأشار الى أن الاتحاد يلعب دوره منذ 42 عاما على تأسيسه دورًا اجتماعيا مهمًا فى البرازيل من خلال إثراء التعاليم الإسلامية بنشر الفهم الصحيح للإسلام فى البلاد، فيقوم الاتحاد خلال شهر رمضان المبارك بسلسلة من الأنشطة التى لا تستهدف المسلم فحسب بل تستهدف جميع المهتمين بالتعرف على الدين الإسلامي، فضلاً عن اولئك الأكثر احتياجًا.

كما أتوجه بالشكر لوزارة الأوقاف المصرية التي دعمتنا منذ عدة سنوات فى هذا الصدد، قائلاً:"لكم كل الشكر والتقدير".

وتابع: أخيرًا أصالة عن نفسي ونيابة عن “فامبراس” أدعو الله عز وجل أن يحظى جميع المسلمين بشهر رمضان كريم بصحة جيدة وسلام امتنان، كما نرجو من المولى أن يتقبل صلواتنا وأعمالنا الصالحة ويبارك لنا وللأشخاص الذين نحبهم.