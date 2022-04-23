وائل جسار عن هيفاء وهبي ومايا دياب: غناءهما استعراضي ومش مطربين.. فيديو

قال المطرب وائل جسار إن الفنانة هيفاء وهبي والفنانة مايا دياب ليستا مطربتان، ولكنهما مغنيتان استعراضيتان فقط، وهما تعرفان ذلك جيدا.

واضاف «جسار» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حبر سري" المذاع علي قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن هيفاء وهبي ومايا دياب يعرفون جيدا أنهم ليسوا مطربات، موضحا " هما بيعملوا استعراض واغاني بسيطة علي قد صوتهم يعني .. وعارفين حدودهم فين وبيشتغلوا علي الموضوع دا".

وتابع وائل جسار أنه يحب الفنانة هيفاء وهبي كثيرا وكذلك يحب الفنانة مايا دياب وهما تعلمان ذلك.

وأوضح المطرب وائل جسار أنه يتمني التوفيق للمطربة ميريام فارس في حياتها الفنية والشخصية، متابعا أنه يعرف أن لميريام فارس جمهور كبير جدا في جميع أنحاء الوطن العربي.