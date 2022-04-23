خالد الصاوي وكريم عبدالعزيز من كواليس "الاختيار3" .. فيديو

شارك الفنان خالد الصاوي متابعيه وجمهوره علي "فيسبوك" مقطع فيديو جديد من كواليس مسلسل الاختيار 3 الذي يُعرض حاليا عبر شاشة قناة on الفضائية في رمضان 2022.

وظهر خلال مقطع الفيديو النجم كربم عبد العزيز وهو يمازح خالد الصاوي خلال كواليس العمل، نالت اعجاب متابعيه.

ويضم مسلسل الاختيار 3 في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم مثل أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز وخالد الصاوي ومحمود البزاوي، وأمير المصري، وشريف خير الله، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل هشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وإيمان العاصي وآخرين وغيرها من المفاجآت التي تأتي طوال شهر رمضان ضمن 30 حلقة تعرض عبر شاشة قناة on الفضائية.

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https://fb.watch/cA1yF2mJd4/