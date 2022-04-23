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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوهرة تخطف الأنظار من جزر المالديف.. شاهد

جوهرة
جوهرة

شاركت الراقصة جوهرة، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصور لها خلال تواجدها في “المالديف”.

وظهرت جوهرة بإطلالة خطفت فيها الأنظار إذ إرتدت فستان أبيض قصير مع قبعة تلائمت مع ملابسها كما ظهرت بملامح ناعمة من أمام مناظر خلابة.


أما من الناحية الجمالية، اختارت جوهرة مكياجا ناعما مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها.


وتحرص الراقصة "جوهرة" على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة كليب مطربا المهرجانات، حسن شاكوش، و حماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.


كما شاركت في فيلم" الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٤٢٣_٠٣٥٥٢٨
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٣_٠٣٥٥١٦
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٣_٠٣٥٥١٦
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٣_٠٣٥٥٠٨
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٣_٠٣٥٥٠٨

https://www.instagram.com/reel/CcqAxMihLNA/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

الراقصة الاستعراضية جوهرة اطلالة تخطف الانظار من المالديف تستعرض انوثتها الإجازة الصيفية

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