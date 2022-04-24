وزير التربية والتعليم يشرح نظام امتحان الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، ان المؤتمرات الذي قامت به الوزارة منذ أيام للثانوية العامة لاقى استحسان معظم أولياء الأمور، والحاجات اللي أعلنها مريحة.



وأضاف د. طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، أن امتحان الثانوية العامة سيكون ورقي والتصحيح الإلكتروني بالكامل عن طريق البابلي شيت الذي تم العام القادم، والاسئلة ستكون اختيار من متعدد وليس فيها مقالي .



واوضح أنه تم تأجيل بدأ الامتحان اسبوعين علشان يقدروا يحضروا، وجداول الثانوية العامة موجودة كاملة بجميع المراحل.