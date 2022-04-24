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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تبيع جميع سيارات GR86 في 90 دقيقة.. صور

تويوتا تبيع جميع
تويوتا تبيع جميع سيارات جميع سيارات GR86 في 90 دقيقة

ظهرت تويوتا GR86 الجديدة لأول مرة في يونيو 2021 لإسعاد عشاق السيارات الرياضية في كل مكان، وتم طرحها للبيع في الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي ، لكن الأمور تتقدم بشكل أبطأ قليلاً، حيث تم افتتاح بنوك الطلبات لـ GR86 في المملكة المتحدة أخيرًا في 20 أبريل، وأغلقوا بعد 90 دقيقة فقط عندما تم حجز كل السيارات.

 تويوتا تبيع جميع سيارات جميع سيارات GR86 في 90 دقيقة

تقول تويوتا إن كل GR86 مخصص للمملكة المتحدة في تشغيل الإنتاج المخطط لها لمدة عامين يتم التحدث عنه الآن، وتم تنفيذ العملية عبر الإنترنت بالكامل للمساعدة في ضمان حصول المشترين المهتمين على فرصة متساوية للحصول على سيارة، ولكن مع اقتطاع سيارات لمدة عامين في غضون ساعة ونصف، لم يحصل كل شخص على ما يريد.

 تويوتا تبيع جميع سيارات جميع سيارات GR86 في 90 دقيقة

باستثناء عمليات إلغاء الطلبات، ستبقى على هذا النحو بدأت تويوتا قائمة انتظار لعشاق GR86 الذين فاتهم أمر، ولكن حتى الآن، تمسكت شركة صناعة السيارات بعدم إضافة مركبات إضافية إلى المزيج أو تمديد الإنتاج.، وبالنسبة إلى عدد سيارات كوبيه GR86 المخصصة للمملكة المتحدة، فإن تويوتا ليست مستعدة لمشاركة هذه المعلومات.

 تويوتا تبيع جميع سيارات جميع سيارات GR86 في 90 دقيقة

قال مارك رودن مدير عمليات تويوتا (GB) "إن الاستجابة الهائلة لـ GR86 هي علامة على كيفية قيامها بدورها كسيارة رياضية أصيلة وبأسعار معقولة بالإضافة إلى أنها مثيرة للقيادة"، أحدثت موديلاتنا المصممة لسباقات Gazoo - GR Supra و GR Yaris - ضجة استثنائية من خلال أدائها المتناغم مع المنافسة، مما ساعد على رفع التوقعات لما ستقدمه GR86."

 تويوتا تبيع جميع سيارات جميع سيارات GR86 في 90 دقيقة

ستعتمد سيارة تويوتا GR86 على محرك رباعي مسطح سعة 2.4 لتر ينتج 228 حصانًا (170 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 184 رطلًا (249 نيوتن مترًا)، يوجد GR86 في جزء منقرض تقريبًا من السيارات الرياضية ذات الأسعار المعقولة مزودًا بناقل حركة يدوي من ست سرعات، ينطلق بسرعة 60 ميل في الساعة في 6.1 ثانية ، لكن السحر الحقيقي لـ GR86هو اتزانه في أي بيئة تقريبًا.

 تويوتا تبيع جميع سيارات جميع سيارات GR86 في 90 دقيقة
تويوتا GR86 السيارات Supra Yaris

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