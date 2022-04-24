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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفايش الصعيدي بأسهل الخطوات

الفايش الصعيدي
الفايش الصعيدي

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الفايش الصعيدي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق المقرمشات .

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الفايش الصعيدي


3 م ك حمص مطحون
م ك سكر
كوب لبن مغلي
عجينه الفايش
كيلو دقيق
خميرة الفايش
نصف كيلو لبن للعجن
نصف كوب سمن
2 م ك لبن بودر
نصف م ك محلب
4 م ك سكر
1 م ك بيكنج بودر
رشة ملح
1 م ك كركم

التحضير والطريقة


نخلط اللبن المغلي مع الحمص والسكر بمضرب حتي نحصل على خليط ناعم ونغلف الإناء بالبلاستيك جيدا ثم نغطيه بفوطة ونحفظة في فرن لمدة 24 ساعه ليختمر.. بعد ما يختمر
سنلاحظ ان الخليط تماسك واصبح أثقل مثل شرش الجبنه.
المرحلة الثانية من الخميرة :
بعد مرور 24 ساعه نضيف كوب دقيق ونضربه بالمضرب اليدوي جيدا ،ثم نغلفه بالبلاستيك والفوطة ونحفظة جيدا في فرن مغلق لمدة 12 ساعة.
ندفي اللبن ع النار ثم ندوب فيه السمن ثم السكر واخلطهم جيدا ، ثم نضيف الكركم وندوبهم جيدا حتي يصبح اللون أصفر فاتح، ثم نضيف اللبن البودرة.
نحضر الدقيق ونضيف عليه الملح والبيكنج بودر والمحلب وخميرة الفايش ونعجنهم جيدا ثم نضيف خليط اللبن أصفر اللون ، ونعجن جيدا حتي نحصل علي عجينه متماسكة ، نغطي العجين ببلاستيك ثم بفوطة وندخله فرن غير مشتغل لمدة ساعتين حتي يخمر.
بعد اختمار العجينه يتم تقطيعها لجزئين .. كل جزء منهم يعجن باليد جيدا ثم يتم تشكيله علي شكل رغيف فينو كبير ،ويدخل الفرن في صينيه عليها ورق زبدة مدهون بالزيت علي درجة حرارة 180 بعد ان يتماسك ، نخرجه حتي يبرد ثم يقطع بالسكينه المنشار المخصصه للعيش علي شكل شرائح بعرض 1.5 سم، ثم يوضع علي ورق زبده مرة أخرى ويدخل الفرن حتي يتحمص.

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