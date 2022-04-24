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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم تعلن وفاتهم أو نجاتهم..العثور على 4 أشخاص من السفينة اليابانية المفقودة

صدى البلد

أعلن خفر السواحل الياباني أنه تم العثور على أربعة أشخاص من القارب السياحي الياباني الذي فقد وعلى متنه 26 شخصا في وقت مبكر يوم الأحد رغم أنه لم يتضح ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

وحسب "رويترز" البريطانية، قال خفر السواحل إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في اليابان عثرت على ثلاثة منها قرب طرف شبه جزيرة شيريتوكو في وقت مبكر من صباح الأحد وإن طائرة تابعة لخفر السواحل رصدت الرابع في المنطقة نفسها بعد نحو 30 دقيقة.

ولم تعرف حالة الأشخاص الأربعة، ولم يتضح ما إذا كانوا على الأرض أو ما زالوا في البحر عند العثور عليهم.

ولم يكن لدى مسؤول في خفر السواحل الياباني أي معلومات إضافية.

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وتستخدم السلطات طائرات وزوارق دورية للبحث عن ركاب وطاقم السفينة "كازو آي" بعد أن واجهت مشكلات قبالة شبه الجزيرة التي تشتهر بالحياة البرية وسواحلها المثيرة.

وسمع خفر السواحل لأول مرة من طاقم القارب بعد ظهر يوم السبت أن المياه تتدفق على السفينة. وكانت آخر مرة سمعت فيها بعد حوالي ساعتين، عندما اتصلت بالشركة المشغلة لها لتقول إنها كانت تنطلق بزاوية 30 درجة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" في وقت سابق.

وقال الطاقم إن من كانوا على متن الطائرة كانوا يرتدون سترات نجاة، بحسب وسائل الإعلام.

كان هناك 24 راكبا واثنان من أفراد الطاقم على متن الطائرة. وكان اثنان من الركاب أطفالا.

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