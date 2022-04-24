شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر فيه بطل الملاكمة الشهير «مايك تايسون» وهو يعتدي على راكب طائرة باللكمات المبرحة قبل الإقلاع من سان فرانسيسكو.

بدأ الحادث بسبب انزعاج أسطورة الملاكمة «مايك تايسون» من محاولات الرجل التحدث إليه، حيث التفت على ظهر مقعده ووجه سلسلة من اللكمات للراكب الآخر، مما تسبب له بكدمات وبعض النزيف.

قبل احتدام الشجار، ظهر الرجل واقفًا فوق مقعد تايسون، يلوح بذراعيه ويحاول التحدث إليه بينما يجلس الملاكم السابق بهدوء.

وأوضح تقرير TMZ أن تايسون كان ودودًا في البداية مع الراكب لكنه رد بعدما "رفض الرجل التوقف عن استفزازه".

أوضح موقع التابلويد أيضًا أن مصدرًا مقربًا من تايسون زعم ​​أن الراكب كان مخمورًا وحاول إزعاج تايسون بشكل متكرر، على الرغم من أن الملاكم الشهير طلب منه مرارًا التوقف.

نزل تايسون من مقعده وبدأ في توجيه اللكمات للرجل كما ورد أنه غادر الطائرة قبل إقلاعها متوجهاً إلى فلوريدا.

قال ممثلو تايسون في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتيد برس: "لسوء الحظ، تعرض السيد تايسون لحادث على متن رحلة مع راكب عدواني بدأ بمضايقته وألقى زجاجة ماء عليه بينما كان في مقعده".