سعفان: توفير 5403 فرص عمل برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5403 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 98 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهري أبريل ومايو 2022.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي : القاهرة ، والقليوبية ، والإسماعيلية ، والشرقية ، والفيوم ، والغربية ، وبورسعيد ، ودمياط ، والسويس ، وأسيوط ، وقنا ، والمنوفية ، وسوهاج ، والجيزة ، والبحر الأحمر .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 20 أخصائي جودة ، و 2 مدير منطقة براتب 5 آلاف جنيه ، و 120 فنى إنتاج براتب يصل لـ 4500 جنيه ، و2 محاسب ، و 800 فرد امن ، و 45 مراقب كاميرات .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 12 مشرف جودة ، و محاسب ، و مشرف إنتاج ، وأخصائي موارد بشرية ، و 3 فنى كنترول ، و 77 عامل إنتاج ، و 75 عامل سنجر ، و 45 عامل اورليه ، و 55 عامل أوفر ، و 50 مساعد ماكينات ، و 40 عامل تعبئة وتغليف ، و 32 عامل تفصيل ، و10 عامل فرز ، و 5 عمال مخزن .

وفي المنوفية مطلوب 4 أمن صناعي، و 4 فنى تشغيل، و 2 كيميائي ، و 2 مهندس صيانة، و 2 فنى صيانة،و 51 عامل إنتاج، و 150 خياط ، و 100 مساعد، و 50 عامل مكواة، و 50 عامل قص، و 50 عامل تعبئة ، و 50 عامل جودة ، و 4 فرد أمن، وفني تشغيل مكبس، وفنى كهرباء ، وعاملة خدمات .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت : 28 مدرس جميع التخصصات ، و 100 أخصائي خدمات مالية فردي وجماعي ، و مسئول شئون عاملين ، و 2 مهندس مكتب فنى ، و 10 موزع ، و 10 مراسل ، و 5 مدخل بيانات ، وموظفة إدارية ، وممرضة ، ومساعد تمريض ، و 100 مندوب بيع ، و 3 بائعين ، و 5 عمال فرز ، و 10 عمال خياطة ، و 18 عامل تعبئة وتغليف ، و 25 عامل أوفر ، و 10 عامل أورلية، و15 عامل سنجر، و 10 عمال تطريز، و 35 عامل تفصيل وحياكة ،و 5 عمال مخازن ، وعامل مصعد ، وسائق ، و5 مشرف ماكينات ، و 10 عمال انتاج ، و 2 عامل مكواة ، و 10 عامل نسيج ، و 2 عامل تقطيع ، و 2 فنى لحام ، و 2 فنى تشطيب، و 2 مساعد، و 2 فرد أمن ، وخدمات معاونة .

وفي السويس وبورسعيد ودمياط مطلوب: 2 مهندس إنتاج ، و 2 مهندس جودة ، و 100 عامل إنتاج ، و 50 مساعد فنى ألومنيوم ، و 30 عامل عادي ، و 2 فرد أمن ، و 2 عامل نظافة .

وفى قنا 275 فرصة على مجموعة وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه منها: كيميائي، وشئون قانونية، وشئون إدارية ، وامين مخزن، و سائقين درجة أولي وثانية ، و فنيين تشغيل ماكينات وكهرباء.

كما تم توفير فرص عمل بأسيوط وسوهاج تمثلت في : 500 وسيط تأمينى ومسئول تمويل ، ومدير حسابات ، ومساعد مدير حسابات ، و مساعد مدير إدارة ، ومساعد تكنولوجيا معلومات ، و مدخلة بيانات ، و مدير أرشيف ، ومساعد مدير أرشيف ، ومدخلة بيانات أرشيف ، و3 مفتش مدنى ، و 3 مشرف مدني ، و مساح طبوغرافي ، و 3 منسق مراقبة جودة ، و أخصائي تنمية مستدامة ، ومشرف تدريب وسلامة ، و مشرف أمن وسلامة ، ومساعدة اجتماعية، و 2 منسق لوجستيات ، و 2 أخصائي توظيف ، و سكرتيرة .

وفي الإسماعيلية والفيوم مطلوب : 4 مهندس كهرباء ، و 4 مهندس ميكانيكا ، ومدير مالي ، ومحاسب ، و 2 مندوب مبيعات ، و 2 خدمة عملاء ، و 6 مراقب جودة ، و 25 عامل فرز ، وكاشير .

أما في الجيزة الوظائف المتوفرة هي : 4 مهندس إنتاج ، و 3 مهندس جودة ، و 420 عامل إنتاج ، و 20 فنى صيانة ماكينات ، و 10 طباخ ، و 50 عامل نظافة .

أما الشرقية فقد وفرت العديد من الفرص منها: مهندس مكتب فنى ، ومهندس ميكانيكي ، ومهندس جودة ، ومدير تركيبات ، و 2 أخصائي مبيعات معرض ، و 2 أخصائي نظم معلومات ، و 14 مندوب مبيعات ، و8 مدخل بيانات ، و 70 منسقة ميدانية ، و 468 عامل إنتاج ، و 2 أمين مخزن ، و فنى مراقبة جودة ، و 11 عامل خياطة وسنجر واوفر ، و 6 عامل تشطيب ، و 2 عامل جودة تفصيل ، و 2 مساعد قص ، و 3 فنى كهرباء كنترول ، و 10 مساعد إنتاج ، و 5 عمال تحميل ، و 2 فنى تركيبات ، و 40 فنى نسيج ، و 6 سائق درجة ثالثة ، و 12 سائق كلارك ، و 5 فنى كهرباء ، وفرد أمن ، و 41 عامل خدمات، و 20 فنى صيانة، و 50 عامل جودة، وعامل دهان ، و 3 عامل لحام ، و فني برادة ، و خراط ، و 2 فنى حجار ، وفلز تناية ، وفنى مكابس ، و 5 عامل مناولة ، و 2 سمكري اثاث .

وفى البحر الأحمر مطلوب : 2 منقذ، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، و 23 مضيف ، و 28 مساعد مضيف ، وموظفة علاقات نزلاء ، و 61 مشرف غرف ، و 47 طباخ أول وثاني ، و 81 عامل تجهيز وتحضير ، و 53 عامل نظافة أماكن عامة ، وفنى تبريد وتكييف ، و 8 كهربائي ، و 16 مراقب أمن،و 18 عامل زراعة، و 2 عامل سكن، و 8 عمال مغسلة، و 3 عامل إستقبال ، و صراف مطعم ، و 2 عامل باب ، و 5 سباك ، و 3 استيور ، و نقاش ، وفنى لحام .، وعامل كافتيريا عاملين .

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