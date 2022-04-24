موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل علي ملعب السلام الأهلي وي

وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناة اون تايم سبورت وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلي تأهل ل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة

وسيواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أحد يومي٦او ٧ مايو المقبل في القاهرة

و قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الأهلي أرسل يوم الأحد الماضي مخاطبة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها طلبه بإسناد مباراتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا إلى حكام أجانب، يتم اختيارهم من أقوى خمسة دوريات في العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي).

وطلب الأهلي أن يكون حكم الساحة الذي يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام في بلاده.

وأرفق النادي بالمخاطبة المشار إليها شيكًا بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين (حكام ساحة + حكام الـVAR)، حسبما حدد اتحاد الكرة وتم إبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب، عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.