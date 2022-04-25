برلماني: استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب بعد إجازة عيد الفطر

قال النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تعقد جلستين اخرتين للانتهاء من مناقشة مشروع القانون.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا ننتظر إرسال تعديلات قانون نقابة المهندسين من الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها قريبا.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة مازح رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: "السادة النواب اللي هيخرج من القاعة دلوقتي هيندم"، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.

وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.