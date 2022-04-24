بايرن ميونيخ يتخطى يوفنتوس في أكثر الفرق سيطرة على بطولات متتالية

بعد تحقيقه لقب الدوري الألماني العاشر

حصد فريق بايرن ميونيخ لقب البوندسليجا الألماني للمرة الـ 31 فى تاريخه والعاشرة على التوالي.

وتغلب الفريق البافاري على نظيره فريق بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

نادى بايرن ميونخ تخطى نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي ويصبح أول نادي في تاريخ الدوريات الـ 5 الكبرى يحقق الدوري 10 مرات متتالية.

الألقاب العشرة على التوالي التي حصدها فريق بايرن ميونيخ الألماني جاءت من موسم 2012 إلى 2022 بدون منافس في ألمانيا.

اللقب العاشر الذى توج به الفريق البافاري فى بطولة البوندسليجا الألماني جاء قبل انتهاء منافسات البطولة المحلية بثلاث جولات.

وفاز فريق يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي 36 مرة كرقم قياسي ويملك رقم قياسي لتحقيقه للدوري خمسة مرات متتالية في فترتين (1930-1931- 1932 - 1933- 1934) وأيضا في الأعوام التالية 2011-2012-2013-2014-2015).

ويتبقى للفريق البافاري ثلاث مباريات فى إطار منافسات بطولة الدوري المحلى ثلاث مباريات أمام فرق مايتس وشتوتجارت وفولسفبورج.

وحافظ فريق بايرن ميونيخ على لقبه بطلاً للدوري الألماني "البوندسليغا" للمرة العاشرة توالياً عقب فوزه على ضيفه وأقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من البطولة.

ورفع العملاق البافاري رصيده إلى 75 نقطة مغرداً في الصدارة بفارق 12 نقطة كاملة عن دورتموند صاحب المركز الثاني مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية المسابقة، ما ضمن اللقب لصالح البايرن للمرة العاشرة على التوالي والـ31 في تاريخه معززاً رقمه القياسي كأكثر المتوجين بلقب البوندسليغا.

ودخل بايرن ميونيخ المباراة بقوة مسجلاً هدفين في الشوط الأول عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة 15 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 34.

واستفاق دورتموند في الشوط الثاني محرزاً هدفه الوحيد عبر إيمري تشان في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يؤكد الشاب الواعد جمال موسيالا تفوق البايرن بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 83.