بعد ظهور أرابيسك في "راجعين يا هوى".. نسرين أنور عكاشة : لفتة جميلة

وجهت الاعلامية نسرين أنور عكاشة رسالة الى فريق عمل مسلسل “راجعين يا هوى” بعد ظهور فى حلقة أمس حسن ارابيسك.

وقالت نسرين أنور عكاشة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “شكرت صُناع راجعين يا هوى من البدايات مبدئيًا، لكن كنت مستنية شويه كدة وفي حاجات هاقولها، منها اللي لحظتها النهاردة.. في حلقة النهاردة حاجتين، أولهم الزمن اللي عاد نفسه مع بليغ لما اقتدى بزينهم السماحي في عقاب الولد الصايع الفلتان بحلقة شعره.. والتانية لما كانت خلفية مشهد مهم حسن أرابيسك بسيناريو وبتكوين صورة لهم مغزاهم”.

وأضافت نسرين أسامة أنور عكاشة، “الحقيقة أنها لفتة جميلة فعلًا مقدرة منا جدًا.. واللي مزود صداها عندنا إن مش تقدير بس لأبويا.. ده اهتمام بترجمة ومحاكاة فكره، المشهدين دول، مع غيرهم النهاردة وقبل كده، بيحكوا عن اهتمام فريق راجعين يا هوى بامتداد فكر بابا ورسالته -من أبو العلا وزينهم وحسن أرابيسك وغيرهم- لزمننا الحالي عشان نأكد على معاني زي أهمية الجذور والاصل.. القيم والأخلاقيات اللي مش مفروض تختفي ولازم ترجع .. الأرابيسك وانعكاسه في شخصية المصري.. الرغبة في الرجوع والتغيير والإصلاح.. إلخ.. وكل ده بيمتد في بليغ أبو الهنا”.

راجعين يا هوى

شهدت الحلقة 22 من م “راجعين يا هوى ”، خروج بليغ من الحبس على ذمة القضية ومنعه من السفر بعد اتهامه بالاتجار فى المخدارت من قبل رؤوف رمضان.

وبعد عودته إلى قصر أبو الهنا حدثت مواجهة بينه وبين أسرة يسرية وأخبرهم أنه علم ان رؤوف وراء القضية.

وأثناء المواجهة كان يعرض مشهد من مسلسل “ أرابيسك" للكاتب الراحل أسامة انور عكاشة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.