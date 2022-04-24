عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهور أرابيسك في "راجعين يا هوى".. نسرين أنور عكاشة : لفتة جميلة

راجعين يا هوى
راجعين يا هوى

وجهت الاعلامية نسرين أنور عكاشة رسالة الى فريق عمل مسلسل “راجعين يا هوى” بعد ظهور فى حلقة أمس حسن ارابيسك. 

وقالت نسرين أنور عكاشة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “شكرت صُناع راجعين يا هوى من البدايات مبدئيًا، لكن كنت مستنية شويه كدة وفي حاجات هاقولها، منها اللي لحظتها النهاردة.. في حلقة النهاردة حاجتين، أولهم الزمن اللي عاد نفسه مع بليغ لما اقتدى بزينهم السماحي في عقاب الولد الصايع الفلتان بحلقة شعره.. والتانية لما كانت خلفية مشهد مهم حسن أرابيسك بسيناريو وبتكوين صورة لهم مغزاهم”.

وأضافت نسرين أسامة أنور عكاشة، “الحقيقة أنها لفتة جميلة فعلًا مقدرة منا جدًا.. واللي مزود صداها عندنا إن مش تقدير بس لأبويا.. ده اهتمام بترجمة ومحاكاة فكره، المشهدين دول، مع غيرهم  النهاردة وقبل كده، بيحكوا عن اهتمام فريق راجعين يا هوى بامتداد فكر بابا ورسالته -من أبو العلا وزينهم وحسن أرابيسك وغيرهم-  لزمننا الحالي عشان نأكد على معاني زي أهمية الجذور والاصل.. القيم والأخلاقيات اللي مش مفروض تختفي ولازم ترجع .. الأرابيسك وانعكاسه في شخصية المصري.. الرغبة في الرجوع والتغيير والإصلاح.. إلخ.. وكل ده بيمتد في بليغ أبو الهنا”.

راجعين يا هوى 

شهدت الحلقة 22 من م “راجعين يا هوى ”، خروج بليغ من الحبس على ذمة القضية ومنعه من السفر بعد اتهامه بالاتجار فى المخدارت من قبل رؤوف رمضان.

وبعد عودته إلى قصر أبو الهنا حدثت مواجهة بينه وبين أسرة يسرية وأخبرهم أنه علم ان رؤوف وراء القضية.

وأثناء المواجهة كان يعرض مشهد من مسلسل “ أرابيسك" للكاتب الراحل أسامة انور عكاشة.

ظهور خاص لمسلسل " أرابيسك" فى الحلقة 22 من راجعين يا هوى

راجعين يا هوى 22 .. جابر يذهب للإقامة فى منزل "أبو الهنا"

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

نسرين أنور عكاشة أسامة أنور عكاشة راجعين يا هوي أرابيسك Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

عراف أفريقيا.. نبوءة موسيماني تتحقق وصن دوانز يودع دوري الأبطال

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

من أجل استعادة الأمجاد.. تطور مفاجئ بشأن انتقال محمد صلاح إلى برشلونة

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يحيي حفلا فى القاهرة الجديدة الليلة

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22..أحداث ساخنة تخطف المشاهد وإصابة مي عز الدين

الجمهور يشيد بـ توفيق عبد الحميد في يوتيرن: إحنا بنتفرج على المسلسل عشانك

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

راغب علامة يحيي حفلين بـ دبي والعراق فى عيد الفطر

مسلسل انحراف الحلقة 23.. روجينا تفلت من مراقبة أحمد صفوت

مسلسل العائدون الحلقة 22.. فشل خطة تهريب عناصر داعش

مسلسل ملف سري الحلقة 22.. النصب على ماجد المصري ومحاولة انتحار نبيل عيسى

ترشيحاتنا

السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

الخارجية: خالص التعازي للبنان في ضحايا المركب الغارق قبالة ساحل مدينة طرابلس

الحكومة: تنفيذ 54.5 ألف وحدة إسكان بسيناء ومدن القناة

بالقوة الضاربة .. إيهاب جلال يُعلن تشكيل بيراميدز لملاقاة مازيمبي بالكونفيدرالية

سامح مات هو وزوجته في حادث سير خلال العمرة بعد علمه بحملها

الوزراء: تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات 24.2 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

فيديو

شيرين متقلبة وعمرو دياب هضبة.. أراء وائل جسار في زملائه بالوسط الفني

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ