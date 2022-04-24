ظهور خاص لمسلسل " أرابيسك" فى الحلقة 22 من راجعين يا هوى

شهدت الحلقة 22 من م “راجعين يا هوى ”، خروج بليغ من الحبس على ذمة القضية ومنعه من السفر بعد اتهامه بالاتجار فى المخدارت من قبل رؤوف رمضان.

وبعد عودته إلى قصر أبو الهنا حدثت مواجهة بينه وبين أسرة يسرية وأخبرهم أنه علم ان رؤوف وراء القضية.

وأثناء المواجهة كان يعرض مشهد من مسلسل “ أرابيسك" للكاتب الراحل أسامة انور عكاشة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.