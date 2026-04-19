في ذكراه.. قصة مشهد صفع صلاح السعدني لـ صفية العمري

يوافق اليوم الأحد 19 أبريل، الذكرى الثانية لرحيل الفنان صلاح السعدني، الذي ولد في 23 أكتوبر عام 1943، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2024، عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني في محافظة المنوفية، وبدأت ملامح موهبته الفنية في الظهور مبكرًا، خاصة خلال دراسته الجامعية، حيث التقى بعدد من النجوم الذين أصبحوا لاحقًا رموزًا في الفن، من بينهم عادل إمام، الذي جمعته به صداقة قوية وأعمال فنية مشتركة في بداياتهما.

كانت انطلاقته الحقيقية في ستينيات القرن الماضي من خلال المسرح، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون والسينما، ليحقق نجاحات متتالية جعلته واحدًا من أهم نجوم جيله.

وقدّم صلاح السعدني، خلال مسيرته عددًا كبيرًا من الأعمال التي أصبحت علامات في تاريخ الدراما المصرية، من أبرزها مسلسل ليالي الحلمية، الذي جسد فيه شخصية "سليمان غانم" وحقق من خلاله شهرة واسعة، وكذلك مسلسل أرابيسك الذي يُعد من أهم أعماله، حيث قدم فيه شخصية "حسن النعماني" ببراعة شديدة. كما تألق في أعمال أخرى مثل رجل في زمن العولمة، والباطنية، إضافة إلى مشاركاته السينمائية التي أظهرت تنوعه الفني.

صلاح السعدني وسنواته الأخيرة

في السنوات الأخيرة، ابتعد صلاح السعدني عن الأضواء بسبب تدهور حالته الصحية، حيث عانى من مشكلات صحية متقدمة أثرت على قدرته على العمل والظهور الإعلامي. وقد فضّل العزلة والابتعاد عن الوسط الفني، مكتفيًا بذكرياته ومسيرته الحافلة، في ظل دعم عائلته، وعلى رأسها نجله الفنان أحمد صلاح السعدني.

وفي عام 2024، رحل الفنان الكبير عن عالمنا بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا ضخمًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الفن العربي لسنوات طويلة.

صفع صفية العمري

وكشفت الفنانة صفية العمري عن كواليس عملها مع الفنان صلاح السعدني مؤكدة أنها كانت سعيدة بالتعامل معه وكان هناك لغة حب وتفاهم فيما بينهما ولكن يظل كواليس ضرب صلاح السعدني لها في أحد مشاهد العمل هي الأكثر تأثيرا حيث كانت هناك بعض الترتيبات المختلفة لتنفيذ هذا المشهد ولكن لحظة التنفيذ اختلف الأمر تماما بسبب اندماج الفنان صلاح السعدني.

وقالت صفية العمرى في إحدى اللقاءات التليفزيونية أن صلاح السعدني ضربني بقوة على وجهى حتى طرحني ارضا وسقط على “فازه” إناء الزهور وحطمتها.