التشكيل المتوقع للمصري أمام نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية

يواجه فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم نظيره نهضة بركان في إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة المصري ونهضة بركان في تمام الساعه الثانية عشر مساء اليوم علي الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية.

وتذاع مباراة نهضة بركان المغربي والمصري عبر قناة بى ان سبورت 4 HD

ومن المتوقع أن يخوض المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد قناوي

خط الوسط: محمد جريندو، فريد شوقي، إيزي إيميكا، أحمد حمودي

خط الهجوم: عمرو مرعي، أوستين أموتو.

القناة الناقلة للمباراة

ويقود مباراة نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي بالبطولة الكونفدرالية طاقم تحكيم مكون من التونسي "صادوق سلمي"، ومعه مواطنه "خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبي "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو"، فيما سيتولى الجنوب أفريقي "فيكتور جوميز" مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي "الحاج مالك سامبا".