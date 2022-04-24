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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مازيمبي يضرب بيراميدز بهدفين في الشوط الأول بالكونفيدرالية

بيراميدز
بيراميدز

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق مازيمبي الكونغولي علي منافسة بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب "مازيمبي" ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

جاء الهدف الأول لفريق مازيمبي في الدقيقة 33 عن طريق كريستيان كوفي، وأضاف زميله جوفتي بولا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأضاع فريق مازيمبي الكونغولي ضربة جزاء في المباراة أمام بيراميدز المقامة حاليا على ملعب “مازيمبي” ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعدما ارتطمت الكرة في العارضة وأنقذت بيراميدز من هدف محقق.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين بيراميدز ومازيمبي.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

مازيمبي بيراميدز الكونفيدرالية بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الكونفيدرالية الإفريقية

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