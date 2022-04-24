مشروع "شباب المترجمين" يصدر كتابا جديدا عن سلسلة أفاق عالمية

يصدر قريباً الكتاب الرابع من مشروع "شباب المترجمين" ضمن سلسلة "آفاق عالمية" التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكتاب "مختارات من المسرح الصيني الحديث" المؤلف من 8 مسرحيات قصيرة قام بترجمتها 6 من المترجمات الواعدات إضافة إلى ترجمة مميزة للدكتور محسن فرجاني الذي أشرف على الترجمة ووضع مقدمة تعد مدخلًا عميقًا لتاريخ المسرح الصيني وصولًا إلى المشاهد المعاصرة والحديثة منه.

وقال جرجس شكري أمين عام النشر بقصور الثقافة، إن مشروع شباب المترجمين لإكتشاف المواهب بدأ منذ أربع سنوات إيمانًا من الهيئة العامة لقصور الثقافة وأمانة النشر وسلسلة أفاق عالمية بدورهم في اكتشاف المتميزين من شباب المترجمين ومنحهم فرص مناسبة.

وأضاف أن المشروع صدر عنه ثلاثة كتب بداية من "شمس الليل" وهو مجموعة قصص قصيرة قوامها 23 قصة ترجمها 15 مترجمًا عن اللغة الصينية، وأشرف عليها الدكتور محسن فرجاني أيضًا، و"فنان الجوع" وهو مجموعة قصص قصيرة قوامها 12 قصة ترجمها 6 من المترجمات عن اللغة الألمانية وأشرفت عليها الدكتورة علا عادل، ثم "نصوص من المسرح الإيطالي المعاصر" والمؤلف من 8 مسرحيات ترجمها 4 من المترجمات عن اللغة الإيطالية وأشرفت عليها الدكتورة أماني فوزي حبشي.

ووجه شكري"، الشكر لكل من ساهم في دعم هذا المشروع في كل السلاسل وأيضاً المجموعات التى قدمناها خارج السلاسل مثل المسرح العالمي والهوية وغيرها ، مقدما شكره الخاص للمترجم الكبير دكتور أنور إبراهيم رئيس تحرير سلسلة آفاق عالمية ومعه مدير التحرير المترجم جمال المراغي للجهد الكبير الذي قدمه كل منهما في هذا المشروع الذي قدم العديد من المواهب الشابة في الترجمة.

كما وجه الشكر والتقدير للدكتور محسن فرجاني، والدكتورة علا عادل والدكتورة أماني حبشي لتبنيهم ودعمهم للفكرة من خلال الإشراف علي مجموعات شباب المترجمين في اللغة الصينية والألمانية والإيطالية .