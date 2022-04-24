تهديد وقطع لسان.. الكشف عن معلومات حول "معنفة جدة" في السعودية

كشفت قناة "العربية" عن تفاصيل حادث أثار غضبًا واسعًا على الساحة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك إثر اعتداء رجل على زوجته بوحشة متسببًا بفقدانها بصرها مع أضرار أخرى كثيرة.

وقالت شقيقة المجني عليها التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "معفنة جدة"، إن حالتها الصحية حرجة نتيجة العنف الذي تعرضت له من زوجها، مؤكدة فقدانها البصر بعينها اليمنى، إضافة لكسور في الظهر والجمجمة والرأس والأنف والضلوع.

كما شرحت أن الجاني مارس بحق ضحيته أبشع أنواع العنف، وتلذذ بتعذيبها عبر تشويه وجهها وقطع لسانها وإصبعها.

وكشفت أن الضحية تعرضت للعنف منذ أسبوع تقريبًا، مشيرة إلى أن المتهم حاول التستر على فعلته، حتى أبلغ أحد أفراد العائلة الشرطة والإسعاف الذي حضر لنقل المصابة وسط حماية أمنية، وهو ما يهدد بقطع إصبعها فعلاً.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" القبض على زوج المجني عليها، قائلة إنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وكشفت شقيقة معنفة جدة، أن الأشهر الأربعة الأخيرة كانت شهدت تعنيفاً كبيراً من الزوج لزوجته شمل ربطها قبل شهرين وحلق شعر رأسها وحاجبيها، وحين حاولت الهروب منه لمنزل عائلتها هددها بقتل أحد أبنائها.

ونقلت "العربية" عن مصدر قوله إن "النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم".

ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظامًا في هذا الشأن.