خطة النواب: الجهاز المركزي للمحاسبات لاحظ تجاوزات في بعض الجامعات والمستشفيات

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة هو الحساب الختامي للدولة ككل، مشيرًا إلى أن هناك بعض النقاط المهمة والتي أظهرها الجهاز المركزي للمحاسبات وتم التركيزعليها من أهميتها.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج “مساحة حرة”، المذاع على قناة "الحدث اليوم": “أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2020/2021، ونحن نعمل من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولاحظنا بعض التجاوزات التي رصدها تقرير المركزي للمحاسبات بشأن الصناديق الخاصة، في بعض الجامعات والمستشفيات وتم تحديدها ببعض النقاط، موجهًا الشكر والتقدير للجهاز المركزي للمحاسبات على تقاريره”.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك بعض الصناديق فيها تجاوزات بمئات الملايين من الجنيهات، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحسابات الختامية أو بعض محاضر مجلس الإدارة للشركات فيها من لم يعتمد الحساب الختامي لها.

وشدد على ضرورة العمل على تقليل الفسادا: “محتاجين نقلل الفساد شوية وإلا ستكون مشكلتنا كبيرة في المستقبل، ومطلوب نضع أعيننا على تقرير الجهاز المركزي ونحاسب الناس”.