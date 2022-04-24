تفاصيل خطيرة.. تامر عبدالمنعم: تعرضت لتهديدات من الإخوان بسبب المشخصاتي 2

كشف الفنان تامر عبدالمنعم، لأول مرة تفاصيل خطيرة عن تعرضه للتهديد من قبل عناصر جماعة الإخوان له.

وقال تامر عبد المنعم، محمد عبد المنعم، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، إن :"أنا نزلت مرة لقيت رصاصة في عربيتي، وده موضوع خطير جدا في وقت شديد الصعوبة".

وتابع الفنان تامر عبدالمنعم،، أنه ذات مرة نزل من سيارته وجد “رصاصة”، وأتى إليه تهديدات قبل تقديمه فيلم “المشخصاتي2” وتقليده لمرسي وخيرت الشاطر وغيره، حينها خاف على أولاده بالطبع، نظرًا لأنه أيضًا كان يطلق عليه أنه فلول.

