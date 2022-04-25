لو سبتهم هيقتلوني.. الاختيار 3| السيسي يطلب من مرسي التخلي عن الجماعة

علق الإعلامي أحمد موسى، علي مسلسل الاختيار، قائلا إن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 3 عرض مشهد حدث بالفعل بين الرئيس السيسي ومحمد مرسي وقت حكم الجماعة الإرهابية، مضيفا:" عندما طلب الرئيس السيسي من مرسي التخلي عن الاخوان قال له لو سبتهم هيقتلوني".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي قدم نصائح للجماعة الإرهابية وقت الحكم ولكنهم لم يستمعوا، مردفا:" محدش كان عاوزهم يغرقوا".

وأوضح موسى: “لم يتم إخفاء أى شيء عن جماعة الاخوان ومرسي كان فاشلا، ولكن مين كان بيحكم مصر؟ مرسي ولا مكتب الإرشاد”.



وأكمل موسى: "الرئيس السيسي نصح الجماعة الإرهابية ونصح مرسى بخطة لإنقاذ مصر ولكنه لم يستمع وقاله تخلي عن الجماعة وعن مكتب الارشاد انت رئيس لكل المصريين، مضيفا:" نحمد ربنا انه مسمعش كلام الرئيس السيسي".