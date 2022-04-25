«آداب طنطا» تنظم إفطارًا جماعيًا لـ 400 شخص.. صور

نظمت كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم إفطارًا جماعيًا لـ400 شخص، وذلك في إطار إحتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبى برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور حمدى شعبان، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والنائب محمد عريبى، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالغربية، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وجمال حمزة مدير مكتب رئيس الجامعة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ووجه نواب رئيس الجامعة التهنئة لجميع منسوبي كلية الآداب بالشهر الكريم، الذي قاربت أيامه على الانتهاء، موضحين أن الهدف من الإفطار هو إرساء دعائم المودة والمحبة والتأكيد على حرص إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى، على توفير كافة أوجه الرعاية لكل منتسبيها.

وأعرب الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، عن سعادته بتنظيم اتحاد طلاب كلية الآداب حفل الإفطار الجماعى والذى يسهم فى تعزيز أواصر العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة وكافة العاملين بالكلية، موجهًا الشكر والتقدير لوكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية وإدارة رعاية الطلاب واتحاد الطلاب وأبنائه الطلاب على التنظيم المتميز للإفطار السنوى لكلية الآداب.

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