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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: مستعدون لاستقبال 246 ألف طن قمح في 22 موقعا

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد صومعة طنطا في أول أيام استقبال القمح

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صومعة طنطا، اليوم، في مستهل موسم حصاد القمح لعام ٢٠٢٢ ، بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حيث بدأت العربات المحملة بمحصول القمح بالتوافد على الصوامع لتسليم القمح طبقا للشروط التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً.

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من جانبه، تابع المحافظ مراحل إستقبال القمح فور وصوله وقبيل تخزينه، مؤكداً أن المحافظة قد بدأت منذ فترة في تجهيز الصوامع والشون وغيرها من أماكن التخزين استعدادا لاستقبال موسم القمح في العام الحالي واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير عملية تخزين آمنة لمحصول القمح، مشيراً إلى أن المحافظة على استعداد لاستقبال ٢٤٦ ألف طن من القمح في ٢٢موقع تخزيني .

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يذكر أن الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ برنامجاً قوميًا لتغيير منظومة تسويق وتداول القمح وعملت على تحقيق ذلك من خلال قطاعات مختلفة، ففي القطاع الزراعي عملت على التوسع في المشروعات الزراعية القومية بعدد من المناطق والتي تستهدف زراعة المحاصيل الإستراتيجية الهامة ، وتبنى مشروع قومى لتخزين الحبوب، وانتهت مؤخرًا من تنفيذ المرحلة الأولى منه، والتي تتكون من ٧٤ صومعة في ما يقرب من ١٧ محافظة تم تجهيزها على أعلى مستوى، وقد تم إختيار المناطق الأكثر إنتاجًا لمحصول القمح لتوفير أماكن مناسبة للمحصول على رأسها ( الفيوم والوادي الجديد والغربية والدقهلية والمنيا والشرقية وبني سويف وشرق العوينات) باعتبار أنها أماكن مركزية يمكنها تغطية أكبر مساحة منزرعة بمحصول القمح المحلي.

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وفي السياق ذاته قامت الدولة بإنشاء عدد من الصوامع المركزية بالموانئ بطاقة استيعابية من ٧ ملايين طن إلى ١٢ مليون طن قمح مخصصة لتلك الحبوب التي يتم استيرادها من الخارج، وتعمل بمنظومة تطهير ومعالجة وفحص عالمية، للتأكد من سلامة الحبوب المستوردة وحماية المستهلك المصري، خاصةً وأن القمح هو منتج رئيسي للغذاء  يدخل في صناعة الخبز والذي يمثل بدوره ركن أساسي في طعام المواطن المصري .

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الغربية محافظ الغربية الصوامع وزارة الزراعة القمح القطاع الزراعى محصول القمح

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