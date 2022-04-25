أحمد مرتضى: إنجاز طائرة الزمالك مجهود الجميع.. واللاعبون شرفوا كل الزملكاوية

أشاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسئول عن ملف ألعاب الصالات بالنادي، بفريق الكرة الطائرة الأول للقلعة البيضاء وذلك بعد حصوله على بطولة كأس مصر ومن قبلها الدوري الممتاز.



وأضاف أحمد مرتضى، أن نجوم الطائرة بالزمالك كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية وشرفوا كل الزملكاوية.. موضحا أن إنجاز الجمع بين الدوري والكأس بعد سنوات طويلة، كان نتاجا لمجهود كبير من الجهاز الفني واللاعبين خلال الموسم الحالي واستحق الجميع كل التقدير.



ووجه أحمد مرتضى، الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي وفر كل الإمكانات المادية والمعنوية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.



وتوج طائرة الزمالك ببطولة كأس مصر وذلك بعدما حقق الفوز على الأهلي في نهائي البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بنتيجة 3/1 ليتوج بطلا للكأس للمرة السابعة في تاريخه.