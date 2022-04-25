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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي يكشف عن سر حماسه للمشاركة في العائدون

هاني رمزي: المشاركة في عمل وطني مثل «العائدون» شرف

هاني رمزي
هاني رمزي

كشف الفنان هاني رمزي عن العوامل التي دفعته للمشاركة في بطولة مسلسل " العائدون " والذى يتم عرضه في الماراثون الرمضاني الحالي . 

وتابع هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلاً : " هناك العديد من العوامل التي دفعتني للمشاركة في بطولة مسلسل العائدون لعل أبرزها أن المشاركة في عمل وطني مثل العائدون شرف، كما أن السيناريو تم كتابته بشكل جيد للغاية وقد تحدثت مع الكاتب باهر دويدار وشكرته على هذا العمل الرائع.

هاني رمزي فى مشهد من مسلسل العائدون 

 واستكمل هاني رمزي قائلاً :  وجدت أن  دوري داخل الأحداث في غاية الأهمية رغم أنه يعد ضيف شرف في العمل، كما حمسني الأسماء المشاركة في العمل سواء من الممثلين أو شركة الإنتاج التي تعد من أحد الأبطال فلم تبخل على عمل بأي شيء حتى خرج بشكل يضاهي العالمية، بالإضافة إلى المخرج الكبير أحمد نادر جلال. 

هاني رمزي: المشاركة في عمل وطني مثل العائدون شرف

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ويضيف هاني رمزي قائلاً : لقد استغرق التحضير إلى الشخصية وقتا طويلا حيث عقدت جلسات عمل مع المخرج والمؤلف، إذ قرأت العمل كاملاً وليس دوري أو الحلقات التي أظهر فيها فقط.

أبطال مسلسل العائدون:

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة وامينة خليل وعدد من النجوم ومن اخراج أحمد نادر جلال.

هاني رمزي الفنان هانى رمزى امينة خليل باهر دويدار مسلسل العائدون

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