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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي: المشاركة في عمل وطني مثل العائدون شرف

هاني رمزي
هاني رمزي

أكد الفنان هاني رمزي انه تفاجىء من ترشيحه من قبل المخرج أحمد جلال للمشاركة فى  مسلسل العائدون.

وتابع هاني رمزي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: فؤجئت بترشيح المخرج أحمد نادر جلال لي في دور الضابط ضمن أحداث مسلسل العائدون ، ولكن حيت قرأت العمل وجدته ان السيناريو أكثر من رائع ، وهنأت مؤلفه باهر دويدار على العمل. 

واستكمل هاني رمزي: شعرت ان المشاركة في أي عمل وطني مثل مسلسل العائدون شرف لي .

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وكان قد أكد الفنان هاني رمزي أنه لن يقوم بعرض مسرحيته الجديدة " أبو العربي " في عيد الفطر المبارك . 

وتابع هاني رمزي في تصريحات سابقة لصدي البلد ، :من المقرر أن أقوم باعادة عرض مسرحية أبو العربي خلال شهور الصيف .

وعبر الفنان هاني رمزي عن سعادته الشديدة بالتعليقات التى وصلته حول دوره فى مسلسل “ العائدون ” ، والذى يظهر من خلاله كضيف شرف فى عدد من الحلقات .

وتابع الفنان هاني رمزي قائلاً : فؤجئت بردود الافعال التى وصلتني بعد ظهوري ضمن أحداث مسلسل العائدون  ، خاصة وان الدور ليس كوميديا كما أعتاد الجمهور مني  ، ولكني سعيد للغاية بان الجمهور تقبل هذا .

هاني رمزي الفنان هانى رمزى أبو العربي أحداث مسلسل العائدون أحمد نادر جلال مسلسل العائدون الحلقة 15

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