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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي يعلن عدم عرض مسرحية "أبو العربي"في عيد الفطر.. تفاصيل

هاني رمزي
هاني رمزي

اكد الفنان هاني رمزي أنه لن يقوم بعرض مسرحيته الجديدة " أبو العربي " في عيد الفطر المبارك . 


وتابع هاني رمزي في تصريحات خاصة لصدي البلد ، :من المقرر أن أقوم باعادة عرض مسرحية أبو العربي خلال شهور الصيف .

وعبر الفنان هاني رمزي عن سعادته الشديدة بالتعليقات التى وصلته حول دوره فى مسلسل “ العائدون ” ، والذى يظهر من خلاله كضيف شرف فى عدد من الحلقات .

وتابع الفنان هاني رمزي فى تصريحات سابقة  لـ صدي البلد : فؤجئت بردود الافعال التى وصلتني بعد ظهوري ضمن أحداث مسلسل العائدون  ، خاصة وان الدور ليس كوميديا كما أعتاد الجمهور مني  ، ولكني سعيد للغاية بان الجمهور تقبل هذا .

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وكانت قد كتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"  نفسي  نبطل  هبل وسذاجه، يعني الممثل اللي بيعمل دور في مسلسل وطني، مايعتبرش نفسه بطل قومي ، واللي بيطلع خاين مثلا لا نقلل من قيمته كانسان ومواطن" ولكن نقيم الممثل بمدي  إجادته للدور".

أضافت :" يعني في مسلسل العائدون للمخرج احمد جلال، يتألق الممثل السوري احمد الاحمد في دور الإرهابي الداعشي سياف اللي بيقتل بدم بارد، ودون ان أي لحظة تردد او ندم .

 المسلسل يدور في  أروقة المخابرات المصرية التي تسعي لزرع  عناصر داخل تنظيم داعش، لإحباط المؤامرات التي تهدف لأعمال تخريبية في مصر، يلعب أدوار البطولة أمير كراره، امينه خليل، محمد عادل ، ومجموعة ممثلين من سوريا ولبنان ".عبر الفنان هاني رمزي عن سعادته الشديدة بالتعليقات التى وصلته حول دوره فى مسلسل “ العائدون ” ، والذى يظهر من خلاله كضيف شرف فى عدد من الحلقات .

 

وكانت قد كتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"  نفسي  نبطل  هبل وسذاجه، يعني الممثل اللي بيعمل دور في مسلسل وطني، مايعتبرش نفسه بطل قومي ، واللي بيطلع خاين مثلا لا نقلل من قيمته كانسان ومواطن" ولكن نقيم الممثل بمدي  إجادته للدور".

أضافت :" يعني في مسلسل العائدون للمخرج احمد جلال، يتألق الممثل السوري احمد الاحمد في دور الإرهابي الداعشي سياف اللي بيقتل بدم بارد، ودون ان أي لحظة تردد او ندم .

 المسلسل يدور في  أروقة المخابرات المصرية التي تسعي لزرع  عناصر داخل تنظيم داعش، لإحباط المؤامرات التي تهدف لأعمال تخريبية في مصر، يلعب أدوار البطولة أمير كراره، امينه خليل، محمد عادل ، ومجموعة ممثلين من سوريا ولبنان "

هاني رمزي امينة خليل ماجدة خير الله مسلسل العائدون التواصل الاجتماع أحداث مسلسل العائدون

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