هاني رمزي يعلن عدم عرض مسرحية "أبو العربي"في عيد الفطر.. تفاصيل

اكد الفنان هاني رمزي أنه لن يقوم بعرض مسرحيته الجديدة " أبو العربي " في عيد الفطر المبارك .



وتابع هاني رمزي في تصريحات خاصة لصدي البلد ، :من المقرر أن أقوم باعادة عرض مسرحية أبو العربي خلال شهور الصيف .

وعبر الفنان هاني رمزي عن سعادته الشديدة بالتعليقات التى وصلته حول دوره فى مسلسل “ العائدون ” ، والذى يظهر من خلاله كضيف شرف فى عدد من الحلقات .

وتابع الفنان هاني رمزي فى تصريحات سابقة لـ صدي البلد : فؤجئت بردود الافعال التى وصلتني بعد ظهوري ضمن أحداث مسلسل العائدون ، خاصة وان الدور ليس كوميديا كما أعتاد الجمهور مني ، ولكني سعيد للغاية بان الجمهور تقبل هذا .

وكانت قد كتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" نفسي نبطل هبل وسذاجه، يعني الممثل اللي بيعمل دور في مسلسل وطني، مايعتبرش نفسه بطل قومي ، واللي بيطلع خاين مثلا لا نقلل من قيمته كانسان ومواطن" ولكن نقيم الممثل بمدي إجادته للدور".

أضافت :" يعني في مسلسل العائدون للمخرج احمد جلال، يتألق الممثل السوري احمد الاحمد في دور الإرهابي الداعشي سياف اللي بيقتل بدم بارد، ودون ان أي لحظة تردد او ندم .

المسلسل يدور في أروقة المخابرات المصرية التي تسعي لزرع عناصر داخل تنظيم داعش، لإحباط المؤامرات التي تهدف لأعمال تخريبية في مصر، يلعب أدوار البطولة أمير كراره، امينه خليل، محمد عادل ، ومجموعة ممثلين من سوريا ولبنان ".عبر الفنان هاني رمزي عن سعادته الشديدة بالتعليقات التى وصلته حول دوره فى مسلسل “ العائدون ” ، والذى يظهر من خلاله كضيف شرف فى عدد من الحلقات .

وكانت قد كتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" نفسي نبطل هبل وسذاجه، يعني الممثل اللي بيعمل دور في مسلسل وطني، مايعتبرش نفسه بطل قومي ، واللي بيطلع خاين مثلا لا نقلل من قيمته كانسان ومواطن" ولكن نقيم الممثل بمدي إجادته للدور".

أضافت :" يعني في مسلسل العائدون للمخرج احمد جلال، يتألق الممثل السوري احمد الاحمد في دور الإرهابي الداعشي سياف اللي بيقتل بدم بارد، ودون ان أي لحظة تردد او ندم .

المسلسل يدور في أروقة المخابرات المصرية التي تسعي لزرع عناصر داخل تنظيم داعش، لإحباط المؤامرات التي تهدف لأعمال تخريبية في مصر، يلعب أدوار البطولة أمير كراره، امينه خليل، محمد عادل ، ومجموعة ممثلين من سوريا ولبنان "