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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. هاني رمزي: ردود الأفعال عن دوري فى "العائدون" فاقت توقعاتي.. وأروي جودة تكشف كواليس بابلو وبنات رزق

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرضها من خلال السطور التالية.

هاني رمزي لـ صدي البلد: ردود الأفعال عن دوري فى "العائدون" فاقت توقعاتي

عبر الفنان هاني رمزي عن سعادته الشديدة بالتعليقات التى وصلته حول دوره فى مسلسل “ العائدون ” ، والذى يظهر من خلاله كضيف شرف فى عدد من الحلقات . 

وتابع الفنان هاني رمزي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فؤجئت بردود الافعال التى وصلتني بعد ظهوري ضمن أحداث مسلسل العائدون  ، خاصة وان الدور ليس كوميديا كما أعتاد الجمهور مني  ، ولكني سعيد للغاية بان الجمهور تقبل هذا .

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان والرياضي الشهير يوسف منصور ، والذي يعد من أشهر الفنانين الذين قدموا أدوار الأكشن على شاشة السينما فى فترة التسعينيات  .

ولد الفنان يوسف منصور في القاهرة عام 1966، الا انه هاجر إلى الولايات المتحدة اﻷمريكية مع أسرته فى سن التاسعة من عمره، ودرس علم النفس هناك، كما تدرب على لعبة الكونج فو في الصين وأمريكا.

أروي جودة تكشف لـ صدي البلد تفاصيل مسلسل حرب نفسية وفيلم بنات رزق

أكدت الفنانة أروي جودة انها تستعد لتصوير مسلسل حرب نفسية والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني ،و تدور أحداثه فى اطار 15 حلقة ، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم .

وتابعت أروي جودة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل حرب نفسية من المقرر ان يقوم بإخراجه أحمد شفيق ، والذى لديه به ثقة كبيرة ، بعد ان تعاونا سوياً فى حكاية سنين وعدت ضمن حكايات مسلسل الا أنا ، كما ان سيناريو مسلسل حرب نفسية جيد للغاية .

في ذكري ميلاده .. تعرف على أبرز أعمال عمار التشريعي الفنية

يحل اليوم ذكري ميلاد المؤسيقار الراحل عمار الشريعي ، والذى يعد واحداً من اهم المؤسيقيين فى العالم العربي .

عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعى .. هذا هو الأسم الكامل للفنان العمار الشريعى، والذى قدم عشرات الاعمال الخالدة فى تاريخ الفن المصري ، فمن أشهر أعماله الموسيقية في الأفلام : "الشك يا حبيبي، البرئ، البداية، حب في الزنزانة، أرجوك أعطني هذا الدواء، أيام في الحلال، آه يا بلد، كتيبة الإعدام، يوم الكرامة، وحليم".

أروي جودة لـ صدي البلد: أتمني تقديم دور شعبي ..وأحرص على تنويع أعمالي

أكدت الفنانة أروي جودة انها تحرص على التنوع فى أدوارها ، حتي لا يتم حصرها كممثلة فى نوع واحد من الادوار .

وتابعت أروي جودة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مع كل درامي درامي يقدمه الممثل يترك لدي المشاهد أنطباع محدد ، لابد من تغيره فى العمل التالي ، والا سيحصره الجمهور فى نوع محدد من الادوار . 

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