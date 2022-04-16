أخبار الفن.. هاني رمزي: ردود الأفعال عن دوري فى "العائدون" فاقت توقعاتي.. وأروي جودة تكشف كواليس بابلو وبنات رزق

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرضها من خلال السطور التالية.

عبر الفنان هاني رمزي عن سعادته الشديدة بالتعليقات التى وصلته حول دوره فى مسلسل “ العائدون ” ، والذى يظهر من خلاله كضيف شرف فى عدد من الحلقات .

وتابع الفنان هاني رمزي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فؤجئت بردود الافعال التى وصلتني بعد ظهوري ضمن أحداث مسلسل العائدون ، خاصة وان الدور ليس كوميديا كما أعتاد الجمهور مني ، ولكني سعيد للغاية بان الجمهور تقبل هذا .

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان والرياضي الشهير يوسف منصور ، والذي يعد من أشهر الفنانين الذين قدموا أدوار الأكشن على شاشة السينما فى فترة التسعينيات .

ولد الفنان يوسف منصور في القاهرة عام 1966، الا انه هاجر إلى الولايات المتحدة اﻷمريكية مع أسرته فى سن التاسعة من عمره، ودرس علم النفس هناك، كما تدرب على لعبة الكونج فو في الصين وأمريكا.

أكدت الفنانة أروي جودة انها تستعد لتصوير مسلسل حرب نفسية والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني ،و تدور أحداثه فى اطار 15 حلقة ، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم .

وتابعت أروي جودة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل حرب نفسية من المقرر ان يقوم بإخراجه أحمد شفيق ، والذى لديه به ثقة كبيرة ، بعد ان تعاونا سوياً فى حكاية سنين وعدت ضمن حكايات مسلسل الا أنا ، كما ان سيناريو مسلسل حرب نفسية جيد للغاية .

يحل اليوم ذكري ميلاد المؤسيقار الراحل عمار الشريعي ، والذى يعد واحداً من اهم المؤسيقيين فى العالم العربي .

عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعى .. هذا هو الأسم الكامل للفنان العمار الشريعى، والذى قدم عشرات الاعمال الخالدة فى تاريخ الفن المصري ، فمن أشهر أعماله الموسيقية في الأفلام : "الشك يا حبيبي، البرئ، البداية، حب في الزنزانة، أرجوك أعطني هذا الدواء، أيام في الحلال، آه يا بلد، كتيبة الإعدام، يوم الكرامة، وحليم".

أكدت الفنانة أروي جودة انها تحرص على التنوع فى أدوارها ، حتي لا يتم حصرها كممثلة فى نوع واحد من الادوار .

وتابعت أروي جودة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مع كل درامي درامي يقدمه الممثل يترك لدي المشاهد أنطباع محدد ، لابد من تغيره فى العمل التالي ، والا سيحصره الجمهور فى نوع محدد من الادوار .