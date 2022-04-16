في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان والرياضي الشهير يوسف منصور ، والذي يعد من أشهر الفنانين الذين قدموا أدوار الأكشن على شاشة السينما فى فترة التسعينيات .

ولد الفنان يوسف منصور في القاهرة عام 1966، الا انه هاجر إلى الولايات المتحدة اﻷمريكية مع أسرته فى سن التاسعة من عمره، ودرس علم النفس هناك، كما تدرب على لعبة الكونج فو في الصين وأمريكا.

يوسف منصور

أعمال يوسف منصور :

ودخل الفنان يوسف منصور المجال الفني بالصدفة عن طريق المخرج إبراهيم عفيفي، حيث عرض عليه المشاركة فى فيلم العجوز والبلطجي، واشتهر بعدها خلال تسعينيات القرن العشرين بأفلامه التي اعتمدت على الفنون القتالية، حيث قدم للسينما بعد ما يقرب من ١٤فيلما منها : قبضة الهلالي بطولة ليلى علوي وحمدي الوزير، فيلمج حيم امرأة بطولة فيفي عبده، فيلم البلدوزر بطولة محمد عتريس، فيلم لا يا عنف طولة فريد شوقي، الرجل الشرس ، قط الصحراء، سوق الحلاوة، بيت الهلالي ، ميكانيكا، ماستر سين ، وفي عام 2001 قدم يوسف منصور آخر أفلامه بدر والذي قام بتأليفه وإنتاجه وإخراجه.

يوسف منصور

قصة ولادة يوسف منصور :

كان لولادة يوسف منصور قصة طريفة كشف عنها فى برنامج الحياة اليوم ، حيث أكد ان بعد ولادته أعتقد أهله انه توفي ، مما جعلهم يرمونه فى “ سلة ” خاصة وان الطبيب كان منشغل بحالة والدته الصحية ، وبعد ان تم اسعافه ذهبوا ليتعرفوا على سبب الوفاة ،ولكن وجدوه مازال على قيد الحياة .

يوسف منصور يتعرض الى التنمر :

عاني الفنان يوسف منصور من التنمر فى طفولته بسبب عدم اكتمال عضلاته ، الا انه فى سن الـ 15 تناول الفيتامينات وتبدل الوضع بشكل كامل.

رحلة يوسف منصور مع السرطان :

عاني الفنان يوسف منصور من مرض السرطان ورفض الخضوع الى جلسات الكيماوي ، وقد صرح انه تم علاجه عن طريقة خلايا الحية دون أي أدوية ، حيث سافر الى المانيا وبدأ العلاج - على حد قوله - الى ان شعر بالتحسن.

أختفي الفنان يوسف منصور عن الساحة الإعلامية لسنوات طويلة ، الا انه ظهر مؤخراً عندما نشرت صور زفاف ابنته في الولايات المتحدة الأمريكية.