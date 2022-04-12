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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاد الأديب جابر قميحة.. أهم محطات حياته

جابر قميحة
جابر قميحة

يصادف اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد الأديب جابر قميحة، وهو شاعر وأديب مصري ولد في في 12 أبريل 1934، وكان من كبار كتاب المقالات.

ولد جابر قميحة في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية في 12 أبريل 1934، وحفظ في كتّاب القرية القرآن الكريم، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية، ثم الثانوية، وكان ترتيبه الأول في كل مراحل التعليم، خاصة اللغة العربية.

تخرج في كلية دار العلوم وعين بعدها موجها للغة العربية وحضل على رسالة الماجستير من الكويت بعنوان “الفن القصصي في شعر خليل مطران”، وحصل على درجة الدكتوراه في: “منهج العقاد في التراجم الأدبية” في كلية دار العلوم التي تخرج فيها، وذهب إلى الجامعة الإسلامية في إسلام أباد لمدة 5 سنوات.

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وفي 1965 تخرج في كلية الحقوق، ثم حصل في عام 1967 م على دبلوم الشريعة الإسلامية، وكانت الدراسات العليا في الأدب وليس في القانون، وقد شارك في عدة مؤتمرات عالمية بأبحاث دعوية، منها مؤتمر الإسلام اليوم، في إسلام أباد مع كبار دعاة الأمة، ومؤتمرالشباب بأمريكا، كمشارك في عدد من اللقاءات الدعوية العالمية.

ولجابر قميحة الكثيرمن المؤلفات منها ما هو مجموعات شعرية مثل «الزحف المدنس» 1992، و«لله والحق وفلسطين»، غير كتبه في الأدب والنقد ومنها «منهج العقاد في التراجم الأدبية»، و«أدب الخلفاء الراشدين»، و«التقليدية والدرامية في مقامات الحريري»، و«أدب الرسائل في صدر الإسلام»، و«الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود»، و«التراث الإنساني في شعر أمل دنقل»، و«صوت الإسلام في شعر حافظ إبراهيم»، و«الأدب الحديث بين عدالة الموضوعية وجناية التطرف»، ورواية «وليمة لأعشاب البحر في ميزان الإسلام والعقل والأدب»، وقد توفي «زي النهارده» في 9 نوفمبر 2012عن عمر ناهز 78 عاماً.

محافظة الدقهلية كلية دار العلوم درجة الدكتوراه الاديب جابر قميحة

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