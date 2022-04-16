هاني رمزي لـ صدي البلد: ردود الأفعال عن دوري فى "العائدون" فاقت توقعاتي

عبر الفنان هاني رمزي عن سعادته الشديدة بالتعليقات التى وصلته حول دوره فى مسلسل “ العائدون ” ، والذى يظهر من خلاله كضيف شرف فى عدد من الحلقات .

وتابع الفنان هاني رمزي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فؤجئت بردود الافعال التى وصلتني بعد ظهوري ضمن أحداث مسلسل العائدون ، خاصة وان الدور ليس كوميديا كما أعتاد الجمهور مني ، ولكني سعيد للغاية بان الجمهور تقبل هذا .

وكانت قد كتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" نفسي نبطل هبل وسذاجه، يعني الممثل اللي بيعمل دور في مسلسل وطني، مايعتبرش نفسه بطل قومي ، واللي بيطلع خاين مثلا لا نقلل من قيمته كانسان ومواطن" ولكن نقيم الممثل بمدي إجادته للدور".

أضافت :" يعني في مسلسل العائدون للمخرج احمد جلال، يتألق الممثل السوري احمد الاحمد في دور الإرهابي الداعشي سياف اللي بيقتل بدم بارد، ودون ان أي لحظة تردد او ندم ، المسلسل يدور في أروقة المخابرات المصرية التي تسعي لزرع عناصر داخل تنظيم داعش، لإحباط المؤامرات التي تهدف لأعمال تخريبية في مصر، يلعب أدوار البطولة أمير كراره، امينه خليل، محمد عادل ، ومجموعة ممثلين من سوريا ولبنان ".

اختتمت :" ولكن أهم اكتشاف يقدمه المسلسل هو إعادة تقديم هاني رمزي بصوره ودور لم نعهده من قبل، ويبدو أن هذا الفنان داخله مخزون من المواهب لم يفصح عنه حتي الآن، ويبدو أن المخرج احمد جلال لديه نظرة ثاقبة جعلته يراهن علي نجاح هاني رمزي في شخصية رجل مخابرات محنك، وقد كسب الرهان بجدارة".

أبطال مسلسل العائدون:

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة وامينة خليل وعدد من النجوم ومن اخراج أحمد نادر جلال